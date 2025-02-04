Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 5 февраля, что можно и нельзя делать, у кого именины.

5 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, а также чудотворную Елецко-Черниговскую икону Божией Матери. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 февраля (18 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского и Елецко-Черниговской иконы Божией Матери.

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Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, жил в XVII веке. Он был родом из Подольской губернии, из старинной дворянской семьи Полоницких-Углицких. Учился Феодосий в Киево-Братской школе, затем принял монашеский постриг.

Первым серьезным послушанием для Феодосия стало возрождение Киево-Выдубицкого монастыря, который на то время был разорен. Затем он был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, обитель также была опустошена и разорена. Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Иночество при Феодосии в епархии пережило особенный подъем, также Феодосий покровительствовал черниговским духовным школам.

Умер святитель в 1696 году, погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе. Позже его преемник, святитель Иоанн (Максимович), построил над гробом кирпичный свод с хвалебной надписью - "За чудесное исцеление от тяжкой болезни". Прославление святителя Феодосия совершилось в 1896 году.

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В 1060 году киевский князь Изяслав изгнал из Киева преподобного Антония Печерского, которого оклеветали недруги, и тот тайно ушел в пределы Чернигова. Там, на Болдиных горах, он выкопал себе пещеру и стал в ней жить. Однажды он обнаружил на ветках ели икону Богородицы. Вскоре на месте обретения иконы Антоний, по содействию черниговского князя Святослава, основал обитель, а также построил каменную церковь во имя Успения Богоматери. Обитель и икона были названы Елецкими.

В XIII монастырь разорили ордынцы, но икона, которую спрятали в тайнике монастырской стены, уцелела. Монастырь со временем восстановили, икона находилась там долгое время, но в конце XVI века ее следы затерялись. Согласно преданию, когда польский король Стефан Баторий захватил Чернигов, то чудотворный образ увез князь Барятинский в Москву, и икона в течение 100 лет хранилась в его семье. Затем один из потомков передал Елецкий образ в Харьковский Успенский собор. По другой версии, икона исчезла, когда обитель разграбили войска польского короля Сигизмунда. В монастырь пожертвовали список Елецкой иконы, вскоре он прославился как чудотворный.

На Елецкой Черниговской иконе изображена ель, где среди зеленых ветвей помещается сам образ Богоматери с Младенцем на коленях.

Какой церковный праздник 5 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 февраля

Приметы этого дня могут рассказать о погоде весной и летом:

мороз ударил - весна будет ранней, а лето - жарким;

снега нет - к засухе летом;

теплая погода выдалась - холодов больше не жди.

В народе 5 февраля - праздник Агафья Скотница, его прозвали так в честь мученицы Агафии, память которой также совершается сегодня. Святую Агафью считают покровительницей домашнего скота, в особенности коров.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 5 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, ложь, сквернословие, сплетни, порицает жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя обижать кого-либо, особенно животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в помощи нищим и бездомным - иначе можно оказаться на их месте.

Что можно делать 5 февраля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Феодосию - просят об исцелении различных заболеваний, особенно онкологических, молятся о защите от клеветы, ненависти, разрешении сложных семейных ситуаций.

К Елецкой иконе Божией Матери обращаются с любыми просьбами - Богородица слышит каждого и молит Сына за нас. Чаще всего к образу обращаются с просьбами защитить от недругов и вражеских нашествий, исцелить и укрепить здоровье, восстановить справедливость. Женщины молятся об удачном замужестве и крепкой семье.

В старину в этот день в католических и православных храмах существовала традиция освящать хлеб с солью, которыми потом кормили домашних животных, чтобы те не болели, и хранили в доме как оберег от пожара.

Кто отмечает день ангела 5 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Феодосий, Агафья, Макар, Антон, Евгений, Василиса.

По старому стилю день ангела у Агафангела, Владимира, Геннадия, Евдокии, Екатерины, Ивана, Иосифа, Климента, Макария, Фёдора.

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