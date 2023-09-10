Народный праздник 11 сентября известен под названиями Федорин день, Федорины вечерки, Иван Постный, Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Православная церковь Украины 11 сентября вспоминает святую Феодору Александрийскую. В молодости она изменила своему мужу, но потом раскаялась в своем грехе и добровольно ушла в монастырь, посвятив остаток жизни Богу.

В этот день в давние времена часто наступало бабье лето. На улице было тепло, но недостаточно жарко для того, чтобы засохла грязь после сентябрьских дождей. Дорога превращалась в непроходимую слякоть, и наши предки в народный праздник 11 сентября не ездили далеко от дома, чтобы не загрузнуть в грязи.

Считается, что ко дню Федоры все овощи и зерновые с полей и огородов должны быть полностью убраны. День считается удачным для посева озимых культур. Хозяйки в эту дату готовили блюда из капусты - борщ, пирожки, вареники, салаты. На ужин приглашали друзей и кумовей. Такие посиделки называли Федорины вечерки.

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По старому стилю в этот день церковь отмечала Усекновение головы Иоанна Предтечи и вспоминала казнь пророка Иоанна Крестителя по указу падчерицы царя Ирода. Этот день известен также как Головосечение и считается праздником из-за того, что в этот день не работают.

В этот народный праздник наши предки соблюдали строгий однодневный пост и ели только постную пищу. Это была дань уважения Иоанну Пророку, который при жизни много лет постился в пустыне. Также в праздник 11 сентября убирали репу и собирали коренья, выкапывали позднюю картошку.

11 сентября - знак Зодиака

Рожденный 11 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня имеют хорошую интуицию и развитое воображение. Они очень энергичные и непоседливые. Гордятся своими достижениями и любят прихвастнуть, но в целом являются добродушными и щедрыми людьми. У них есть талант к изобретательству и науке.

Что нельзя делать 11 сентября

В Усекновение главы Иоанна Предтечи издавна есть "народные" запреты, которые запрещают в этот день имитировать отрезание головы Иоанна. По давним верованиям, в этот праздник категорически запрещено разрезать ножом круглые предметы, такие как помидоры и капусту. Наши предки считали, что с разрезанной капусты в этот день может пойти кровь, а на грешника обрушатся беды.

Также люди верили, что в этот день вообще нельзя брать в руки острые предметы, такие как ножи, ножницы, лопаты, серпы и топоры, а также не стоит вышивать и вязать. Если 11 сентября уколоться или пораниться, то рана буде долго заживать.

Стоит отметить, что эти запреты с точки зрения церкви считаются языческими суевериями. По словам священников в этот праздник можно резать что угодно, а нельзя лишь сквернословить, завидовать и заниматься тяжелым физическим трудом, как и в любой другой праздник.

В Федорин день по давним приметам нельзя мыть голову, поднимать предметы с земли, вести пустые разговоры и красить губы. Также в этот праздник не стоит никому врать, иначе обман быстро раскроется.

Приметы погоды 11 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пчелы заделывают леток в улье, то осень будет теплой и с затяжным бабьим летом.

Пчелы ещё летают над клумбами и полями - к поздней зиме.

На поле с озимыми уже появились первые ростки - к хорошему урожаю в следующем году.

Журавли улетели на зимовку - к ранней зиме.

Если птицы возобновили пение, то погода скоро испортится.

Много желудей на дубе - к снежному декабрю.

Если давно не было дождя, но на земле ползают дождевые черви, то стоит ожидать осадков.

Утренний туман 11 сентября предвещает жаркую погоду.

Если громко гремит гром, то осень будет теплой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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