Православная церковь Украины 11 сентября вспоминает святую Феодору Александрийскую. В молодости она изменила своему мужу, но потом раскаялась в своем грехе и добровольно ушла в монастырь, посвятив остаток жизни Богу.
В этот день в давние времена часто наступало бабье лето. На улице было тепло, но недостаточно жарко для того, чтобы засохла грязь после сентябрьских дождей. Дорога превращалась в непроходимую слякоть, и наши предки в народный праздник 11 сентября не ездили далеко от дома, чтобы не загрузнуть в грязи.
Считается, что ко дню Федоры все овощи и зерновые с полей и огородов должны быть полностью убраны. День считается удачным для посева озимых культур. Хозяйки в эту дату готовили блюда из капусты - борщ, пирожки, вареники, салаты. На ужин приглашали друзей и кумовей. Такие посиделки называли Федорины вечерки.
По старому стилю в этот день церковь отмечала Усекновение головы Иоанна Предтечи и вспоминала казнь пророка Иоанна Крестителя по указу падчерицы царя Ирода. Этот день известен также как Головосечение и считается праздником из-за того, что в этот день не работают.
В этот народный праздник наши предки соблюдали строгий однодневный пост и ели только постную пищу. Это была дань уважения Иоанну Пророку, который при жизни много лет постился в пустыне. Также в праздник 11 сентября убирали репу и собирали коренья, выкапывали позднюю картошку.
11 сентября - знак Зодиака
Рожденный 11 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня имеют хорошую интуицию и развитое воображение. Они очень энергичные и непоседливые. Гордятся своими достижениями и любят прихвастнуть, но в целом являются добродушными и щедрыми людьми. У них есть талант к изобретательству и науке.
Что нельзя делать 11 сентября
В Усекновение главы Иоанна Предтечи издавна есть "народные" запреты, которые запрещают в этот день имитировать отрезание головы Иоанна. По давним верованиям, в этот праздник категорически запрещено разрезать ножом круглые предметы, такие как помидоры и капусту. Наши предки считали, что с разрезанной капусты в этот день может пойти кровь, а на грешника обрушатся беды.
Также люди верили, что в этот день вообще нельзя брать в руки острые предметы, такие как ножи, ножницы, лопаты, серпы и топоры, а также не стоит вышивать и вязать. Если 11 сентября уколоться или пораниться, то рана буде долго заживать.
Стоит отметить, что эти запреты с точки зрения церкви считаются языческими суевериями. По словам священников в этот праздник можно резать что угодно, а нельзя лишь сквернословить, завидовать и заниматься тяжелым физическим трудом, как и в любой другой праздник.
В Федорин день по давним приметам нельзя мыть голову, поднимать предметы с земли, вести пустые разговоры и красить губы. Также в этот праздник не стоит никому врать, иначе обман быстро раскроется.
Приметы погоды 11 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если пчелы заделывают леток в улье, то осень будет теплой и с затяжным бабьим летом.
- Пчелы ещё летают над клумбами и полями - к поздней зиме.
- На поле с озимыми уже появились первые ростки - к хорошему урожаю в следующем году.
- Журавли улетели на зимовку - к ранней зиме.
- Если птицы возобновили пение, то погода скоро испортится.
- Много желудей на дубе - к снежному декабрю.
- Если давно не было дождя, но на земле ползают дождевые черви, то стоит ожидать осадков.
- Утренний туман 11 сентября предвещает жаркую погоду.
- Если громко гремит гром, то осень будет теплой.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.