Именинники 25 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В двадцать пятый июльский день отмечаются 10 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 25 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 12 именин: 10 мужских и 2 женских.

Именины 25 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Арсений - от древнегреческого имени Арсениос, происходящего от слова арсен ("мужественный, зрелый");

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");

Григорий - от древнегреческого григорео ("бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий");

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, что происходит от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Симон - в переводе с древнееврейского означает "Бог услышал";

Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 25 июля 2020: женские имена

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Рожденную в этот июльский день девочку, чтобы соблюсти православные традиции, следует назвать одним из следующих имен:

Вероника - от древнегреческого имени Ференике: феро ("нести", "приносить") + нике ("победа");

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горькая", "безмятежная").

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