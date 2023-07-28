Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

29 июля в православной церкви почитают священномученика Афиногена и его 10 учеников. В народе этот день прозвали Финогеев. Кем были святые, какие традиции и запреты следует помнить на церковный праздник и народные приметы дня - в материале.

29 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Афиноген жил в II-III веках. Он был епископом Севастии (сейчас это территория Турции). В те времена римские власти преследовали христиан и под гонения попал Афиноген вместе с десятью учениками.

В 305 году градоначальник Севастии устроил языческий праздник и велел каждому жителю принести жертву богам. Но многие отказались, так как уже приняли христианскую веру. Градоначальник разгневался и велел казнить тех, кто не покорился. Тогда же правителю донесли и на Афиногена - якобы он виноват. Старца и его учеников, которые жили в монастыре, задержали и бросили в темницу. На суде никто из них не отрекся от Христа и всех казнили.

Видео дня

Святых вспоминают 29 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 16 июля.

Народные приметы на 29 июля

По приметам дня судили, какими будут урожай и погода:

роса с утра и до обеда - к жаре;

яркий солнечный день - к хорошему урожаю;

дождь в этот день - урожай будет плохо храниться;

густой туман - будет много грибов.

В народном календаре 29 июня - праздник Афиногена, Финогеев день. В это время наши предки жали рожь - если кому удавалось найти очень большой колос, то ему обязательно улыбнется удача. Считается, что с этого дня летняя жара идет на убыль.

29 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть ряд запретов:

запрещается злословить, желать зла другим - все вернется обратно;

не следует брать топор или пилу в руки;

запрещается жаловаться на судьбу и предаваться унынию - уныние считается одним из тяжких грехов;

нельзя отказывать в помощи - ни человеку, ни животному.

Приметы говорят, что в этот день не следует ссориться, особенно супругам и выносить мусор из дома, чтобы случайно не вынести благополучие и счастье.

Что можно делать 29 июля

У святых просят силы духа, чтобы выдержать все жизенные невзгоды, также можно помолиться о скорейшем восстановлении мира. Этот день очень хорошо провести в семейном кругу, а если такой возможности нет, то постараться быть в благостном настроении и думать о хорошем.

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