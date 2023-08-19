Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

20 августа в церкви почитают двух Пименов - преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена и постника Печерского, а также мученика Марина Кесарийского. В народном календаре праздник прозвали Марины - Пимены. Что важно сделать в этот день и какие запреты нельзя нарушать на церковный праздник - рассказываем в материале.

20 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Пимен Печерский жил в XI-XII веках. С детства он рос очень слабым ребенком. Пимен сам попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители так и сделали и стали просить Господа исцелить их дитя. Пимен же, напротив - не просил об исцелении, а решил остаться в Лавре и вынести все испытания, которые предписаны ему Богом. По преданию, его оставили в монастыре, а обряд пострига совершили ангелы.

Несмотря на болезнь, Пимен прожил еще 20 лет, а за 3 дня до смерти выздоровел. Случилось это удивительным образом: над церковью появились три огненных столпа, и монах вдруг исцелился. Благодаря этому, он обошел весь монастырь, простился со всеми и завещал похоронить его в пещере, где находились мощи преподобного Антония (Ближние пещеры Киево-Печерской лавры).

Видео дня

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20 августа также вспоминают Пимена, постника Печерского. О его жизни известно немного. Он ел только раз в неделю, но никонда не ослабевал от поста, трудился наравне с другими - молол в жерновах, носил на себе дрова. И через ночь стоял на молитве. Его мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Марин жил в III веке, в Палестинской Кесарии. Он был знатного рода и исповедовал христианство. Известен случай, когда однажды Марин во время языческого праздника разрушил алтарь и объявил, что верит в Христа. Марина стали уговаривать отречься от своих слов, но он был непреклонен. Тогда его, как это часто делали в те времена, поддали пыткам - ко всеобщему удивлению они не причиняли мужчине никакого вреда. Тогда власти, не сумев справиться со святым, казнили его.

Святых почитают 20 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 7 августа.

Народные приметы на 20 августа

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время и зиме:

туман рассеялся после восхода солнца - к хорошей погоде;

рассвет алый - будет дождь;

облака на горизонте в одну линию - жди дождя;

пауков не видно - погода испортится;

аисты готовятся отлетать - зима будет ранней.

В народе 20 августа - праздник Марины - Пимены. Считается, что с этого дня уходит лето.

20 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

запрещается сквернословить, ругаться, желать зла - как и в любой другой церковный праздник, тем более - в пост;

нельзя работать женщинам в поле и огороде и выполнять любую другую тяжелую работу;

категорически нельзя трогать аистов и тем более вредить им - в дом придут болезни и беды.

Продолжается Успенский пост - тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом и немного вина.

Что можно делать 20 августа

У святого Пимена Многоболезненного просят исцеления от недугов. В этот день нужно обязательно помочь больным, бедным, обездоленным. За оказанную помощь и поданную милостыню - это может быть еда, вещи - Господь одарит здоровьем и благополучием.

В этот день заканчивают сбор малины и пекут малиновый пирог. Также 20 августа в старину особо почитали аистов - их считали покровителями семьи и дома.

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