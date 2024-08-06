Какой церковный праздник отмечают 7 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

7 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского. В народном календаре день прозвали Марины - Пимены. Рассказываем о традициях и приметах 7 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

7 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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7 августа по новому церковному календарю (20 августа по старому) - день памяти двух преподобных, Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

Пимен Печерский жил в XI-XII веках. Он был слабым ребенком и сам попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители отвезли сына и стали молить о его исцелении. Пимен же решил остаться в Лавре - согласно преданию, его оставили в монастыре, а обряд пострига совершили ангелы.

В обители Пимен прожил еще 20 лет, а за 3 дня до его смерти случилось чудо - он выздоровел: над церковью появились три огненных столпа, и монах вдруг исцелился. Он смог обойти весь монастырь, простился со всеми и завещал похоронить его в пещере, где находились мощи преподобного Антония (Ближние пещеры).

20 августа также вспоминают Пимена, постника Печерского. О нем сохранилось мало информации. Известно, что он ел только раз в неделю, но трудился наравне с другими и никогда не ослабевал от своего поста. Через ночь стоял на молитве. Мощи святого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник 7 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Успение праведной Анны, матери Богородицы.

О чем говорят приметы на 7 августа

По приметам дня можно узнать погоду в ближайшее время и какой будет зима:

туман рассеялся вместе с восходом солнца - будет хорошая погода;

рассвет алый и облака на горизонте выстроились в одну линию - к дождю;

пауков не видно - погода испортится;

аисты готовятся отлетать - к ранней зиме.

В народном календаре 7 августа - праздник Марины - Пимены. Прозвали его так потому, что в этот день также совершается память мученика Марина Кесарийского. Народный праздник 7 августа известен под названиями Маринин день, Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Холодница. Считается, что с этого дня уходит лето.

Что нельзя делать 7 августа

7 августа, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы и зависти, жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

Народные приметы запрещают трогать аистов и тем более вредить им - в дом придут болезни и беды.

Продолжается Успенский пост - до праздника Успения Богородицы 15 августа. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 7 августа

К святому Пимену Многоболезненному обращаются с молитвами об исцелении от недугов.

Считается, что в этот день нужно обязательно помочь больным, бедным, обездоленным, подать милостыню, сделать взнос на благотворительность - все добрые дела принесут благополучие в семью.

7 августа традиционно заканчивают сбор малины и обязательно пекут малиновый пирог. Также в старину в этот день особо почитали аистов - как покровителей семьи и дома.

7 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

По старому стилю именины празднуют Александр, Макар, Анна.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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