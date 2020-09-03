Сентябрь – максимально благоприятный и удачный месяц для Рака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в сентябре ждет начало новой жизни. Эти счастливчики смогут начать все с чистого листа.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцов ждет замечательный месяц. Все будет складываться так удачно, что всего за месяц получится достичь большего, чем за все лето. Все зависит от приложенных вами усилий. Замедлитесь, чтобы понять, чем именно мечтаете заниматься и чего хотите достигнуть.

Рак

Сентябрь – максимально благоприятный и удачный месяц для Рака. В начале осени у зодиакального представителя появится масштабная цель – изменить жизнь. К счастью, этот период идеально подходит для запуска нового проекта, перехода на другое место работы или должность, а также создание своего дела. Звезды поддержат каждый ваш шаг.

Bесы

Весов в сентябре ждут кардинальные трансформации. Bелика вероятность того, что Bесы сменят сферу деятельности. Смело пробуйте что-то новое, и вам, наверняка, повезет там, где вы меньше всего ожидали.

Kозерог

Hачать жизнь с чистого листа мечтает и знак зодиака Kозерог. Вы консерватор, но тем не менее реальность настолько не соответствует вашим ожиданиям, что предпочтете рискнуть и предпринять шаги в сторону радикальной трансформации. Заводите новые связи, чтобы достигнуть успеха в профессии.

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Автор: УНИАН