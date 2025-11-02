В перечне есть Свинья и Змея.

Составлен гороскоп на 2 ноября 2025 года по воточному календарю.Шесть китайских знаков зодиака получат шанс на удачу и любовь. Воскресенье выпадает на День Удаления, который приходится на столп Деревянной Свиньи в месяце Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Это сочетание мягко снимает эмоциональные барьеры, устраняет недопонимание и позволяет чувствам течь свободно, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дни Удаления предназначены для снятия внутреннего напряжения через уступки и компромисс. Сочетание сострадания Свиньи и мудрости Змеи помогает прощать, открыто выражать свои чувства и помнить, что любовь может начинаться заново, когда гордость уходит на задний план. Сегодняшний день удачен для восстановления баланса в ключевых отношениях, без необходимости активно "гоняться" за привязанностью.

Свинья

Сегодня ваше воскресенье ощущается как эмоциональное обновление. Старые обиды, недопонимание или чувство вины постепенно рассеиваются. Любовь проявляется естественно, когда вы перестаете пытаться всё контролировать и просто открываете своё сердце. Близкий человек может проявить искренность или мягкость, и вы почувствуете, что ваша связь все еще крепка. Удача приходит через проявление сострадания к тем, кто действительно заслуживает вашего внимания.

Змея

Энергия Дня Удаления действует на вас как эмоциональная акупунктура ‑ она выявляет мелкие разочарования, которые мешают теплу и близости. Если отношения казались напряженными или отстраненными, ясность возвращается через простой жест, сообщение или знак заботы. Гороскоп на сегодня даст понимание, что уязвимость ‑ это не слабость, а способ перезагрузки. Отказ от контроля приносит удачу в любви: то, что сначала кажется потерей, может стать освобождением.

Кролик

Ваша любовная удача сегодня приходит через гармонию и мир. Мягкая энергия Деревянной Свиньи помогает вам расслабиться и принимать тепло без сомнений. Эмоциональная поддержка может появиться в маленьком, но искреннем обмене чувствами. Некоторые связи не начинаются с громких слов ‑ они рождаются в тишине, когда вы ощущаете себя в безопасности и понимаете, что любовь заслужена просто так. Это чувство становится вашим источником изобилия.

Тигр

Этот День Удаления для вас ‑ освобождение, скрытое под маской свободы. Кто-то покажет, где любовь идет легко, а где требует усилий. Вместо поиска интенсивности вы учитесь ценить спокойствие, терпение и искренность. Удача приходит, когда вы проявляете мягкость: небольшое извинение, решение простить или просто уступка меняют эмоциональный курс. Контроль не теряется ‑ вы находите настоящую связь.

Бык

Сегодня вы возвращаете эмоциональную устойчивость ‑ именно в этом ваша удача. Напряженные отношения начинают смягчаться благодаря реальным действиям, которым можно доверять. Воскресенье не про масштабные жесты, а про стабильность. Любовь проявляется в простых, надежных поступках: выполненные обещания, искренние слова и последовательные действия.

Обезьяна

Ваша энергия меняется так, что это ощущают окружающие. Влияние воды усиливает интуицию, позволяя видеть скрытые эмоции и понимать свои чувства яснее. Удача в любви проявляется как озарение ‑ осознание того, что происходит и почему. Это понимание не ранит, а освобождает, создавая пространство для более честной, глубокой привязанности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака ждет переломный момент.

Вас также могут заинтересовать новости: