Существуют разные способы, при помощи которых можно засолить вкусно сало.

Сало является одним из традиционных блюд на столах украинцев. Поэтому сегодня мы расскажем вам, как засолить сало, чтобы оно было мягким и вкусным.

Правильно и быстро засолить сало совсем не сложно. Существуют разные способы, которые позволят засолить вкусно сало. Разберем некоторые из них.

А ранее мы уже вам рассказывали, как солить мясо, чтобы оно долго хранилось.

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Как засолить сало сухим способом

Мыть сало перед тем, как его солить сухим способом не обязательно. Чтобы очистить продукт от возможных загрязнений, достаточно тщательно поскоблить ножом. Но если вы его помыли, обязательно высушите, например, с помощью бумажных полотенец.

Сало желательно нарезать на меньшие куски, чтобы оно лучше просолилось и через каждые 4-6 сантиметров сделать надрезы. Затем щедро натереть солью со всех сторон. Соль рекомендуется использовать каменную, крупного помола. Для большей пикантности соль можно смешать с другими специями, например - перцем, и добавить лавровый лист. После этого его нужно положить в посудину или пакет, досыпать внутрь еще соли и отнести в холодильник. Через несколько дней такое сало готово к употреблению.

Другой рецепт предполагает, что натерев сало солью и разными специями, его нужно оставить в комнатной температуре на три-четыре часа, затем завернуть в вощеную бумагу, потом в фольгу и отправить в морозилку на пару дней.

Для одного килограмма сала нужно граммов двести соли. Пересолить продукт не получится - оно впитает в себя столько соли, сколько требуется. И стоит помнить, что хранить такое сало допустимо не дольше месяца.

Еще можно засолить сало в банке сухим способом. Для этого обмываем, высушиваем и нарезаем продукт небольшими кусками, каждый из которых затем обваливаем в соли. На дно банки насыпаем соль и кладем в нее нарезанное сало, посыпая каждый кусок дополнительно солью. Банку закрываем и оставляем в холодильнике на пять дней. Для 700 граммов сала нужно примерно 5 ст. ложек соли.

Как засолить сало горячим способом

Есть и более быстрый способ засолить сало в банке. Для этого 200 граммов сала режем на тонкие ломтики, которые в итоге и планируем подавать на стол. Выкладываем его в банку, добавляем 3 ст. ложки соли, несколько мелко порезанных зубчиков чеснока, черный перец в виде горошка (примерно чайную ложку) и несколько лавровых листиков. Заливаем это все кипятком так, чтобы вода полностью покрывала сало, накрываем крышкой и ждем, пока продукт остынет. Сало приготовится за 2-3 часа.

Как засолить сало в рассоле - рецепты

Еще один способ вкусно засолить сало - сделать рассол. Для этого кипятим литр воды, добавляем в нее лавровый лист, соль, измельченную головку чеснока и молотый перец. Даем рассолу остыть и кладем в него нарезанное на куски сало. Через пять дней его можно доставать.

А вот еще один рецепт, как засолить сало в горячем рассоле. Для 700 граммов продукта кипятим 1,5 л воды и добавляем в нее такие специи:

четыре лавровых листика;

7 ст. ложек соли;

перец (10 горошин);

нарезанные 8 зубчиков чеснока.

Кипятить этот рассол две минуты, а затем залить им сало и накрыть крышкой или миской. Когда оно остынет, переместить в холодильник и держать там три дня. Дальше следует достать сало из рассола, просушить бумажными салфетками и обтереть со всех боков специями, которые состоят из:

1,5 чайных ложек молотого перца;

4 чайных ложек соли;

2 чайных ложек паприки;

6 измельченных зубчиков чеснока.

Завернуть сало в пленку и отправить в морозильную камеру на сутки. Кстати, для этого варианта лучше использовать сало с прослойкой, например - грудинку.

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