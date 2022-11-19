Приготовить вкусную солонину в домашних условиях не так уж и сложно.

Время от времени многие люди задаются вопросом, как солить мясо, чтобы оно долго хранилось.

Солить мясо на зиму можно сухим способом. Давайте разберемся, как приготовить такую солонину дома.

Как засолить мясо сухим способом

Такой способ засолить мясо для длительного хранения является довольно распространенным, и его также часто используют перед копчением. Еще он хорошо подходит для сала и жирного мяса. В общем, засолить мясо как сало не составит труда, но есть ряд отличий.

Видео дня

Прежде, чем солить мясо сухим посолом, его стоит вымыть и нарезать желательно примерно равными кусками, чтобы оно равномерно пропиталось. Затем уложить в емкость, в которой оно будет созревать, обильно посыпая солью, а лучше даже натерев каждый кусочек отдельно. В целом, нужно использовать 70-80 граммов соли на 1 кг мяса для засолки. Чем плотнее сложено мясо, тем лучше выйдет солонина, поэтому можно сверху поставить какой-то груз. Выдерживать мясо в соли следует приблизительно месяц в холодном месте, где температура не выше 4 градусов.

Еще один вариант приготовления солонины предполагает смесь для засолки, в которую при расчете на 1 килограмм мяса войдут: 70 грамм соли, 1 грамм сахара и 1 грамм селитры пищевой. Мясо нужно натереть приготовленной смесью. Если мясо содержит кости, нужно его разрезать посолить в разрезах, чтобы оно равномерно пропиталось солью.

Затем мясо кладется в емкость, лучше использовать деревянную, а между кусками раскладывается лавровый лист, чеснок, перец в виде горошка, штучки по три каждого на килограмм мяса. Сверху солонину накрыть чем-то плоским, например доской, и прижать грузом.

Хранить мясо следует в холоде, и каждые три дня его следует переворачивать и натирать осыпавшейся на дно емкости солью. Для того, чтобы мясо свинины созрело, достаточно трех недель.

Сколько вымачивать мясо от соли

Перед тем, как использовать готовую солонину, ее следует сутки вымачивать от соли в воде, и лишь после чего можно готовить разные блюда. Для этого следует использовать воду из расчета 2 литра на 1 кг мяса. Воду следует менять несколько раз: через час, через два, потом через три, шесть и 12 часов. Это позволит снизить концентрацию соли в мясе в несколько раз.

Как солить мясо говядины

Для засолки такого мяса можно использовать, например, кусок говяжьей ляжки. Перед засолкой мясо очищается от пленок, чтобы та не мешала пропитыванию соли и специй. Соль лучше использовать мелкого помола, тщательно обтирая мясо. Затем его нужно сложить в герметичный контейнер или пакет, и поставить в холодильник на неделю. Соли на 1 кг мяса нужно примерно 50 грамм, чем больше – тем быстрее пройдет засолка. Стоит отметить, что кусок весом в 1 кг нужно держать в холодильнике дольше – 14-20 дней. Через 7-9 дней мясо следует вынуть из пакета и оставить в холодильнике на пару дней для обсыхания, ничем не накрывая, но иногда переворачивая. Хранить соленое мясо можно не более 60 дней.

Как солить мясо по-казахски

Любимым видом мяса у казахов считается конина. Солить мясо конины можно также сухим посолом, использовать лучше мясо лошадей не старше трех лет, тогда оно не сильно жесткое.

Если захотите солить мясо конины для сушки, то для 100 кг продукта вам потребуется смешать три килограмма соли, один килограмм измельченного чеснока и 100 грамм черного молотого перца. Полученной смесью натирают порезанное мясо, помещают его в емкость для засолки и держат при комнатной температуре 18-22 градуса в течение 8-10 часов. После этого мясо развешивают в тени на сквозняке, где оно просушивается полторы-две недели. Хранить мясо, засоленное таким образом, следует в морозилке.

Вас также могут заинтересовать новости: