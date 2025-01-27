Этот метод можно использовать для стирки не только подушек, но и других постельных принадлежностей.

Использовать химический отбеливатель на подушках неприятно, ведь обычно они оставляют сильный запах. Однако существует способ, как с помощью натуральных ингредиентов отстирать подушку. Об этом рассказывает express.

По данным издания, подушки и другие постельные принадлежности желтеют из-за скопления пота в ткани. Это не только некрасиво выглядит, но и может вызвать раздражение на коже и придать неприятный запах вашей постели.

Однако Дэвид Смит из компании Down and Feather Company утверждает, что постирать подушку можно с использованием соды и лимона. По его словам, это простое средство отлично работает как раз с желтыми пятнами.

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Как постирать подушку - совет

Дэвид Смит рекомендует смешать лимонный сок и соды до образования кашицы. Эту смсь нужно нанести на подушку и оставить на 30 минут. После этого подушку необходимо постирать в машинке или вручную - как указано на бирке.

В качестве альтернативы вы можете добавить 60 г пищевой соды непосредственно в барабан стиральной машины вместе с постельным бельем, а затем постирать в обычной горячей воде, советует эксперт.

Но и это еще не все. Дэвид Смит рекомендует сушить подушки на солнце. По его словам, солнечный свет может помочь естественным образом отбелить и освежить подушки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как стирать белую одежду.

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