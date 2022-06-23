Какие ягоды можно замораживать на зиму и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Вариантов заморозки ягод существует великое множество - одни хозяйки сохраняют их целиком, а другие перетирают с сахаром. Оба этих метода имеют право на существование, но далеко не универсальны.

УНИАН расскажет, как заморозить ягоды, чтобы они не слиплись и какой метод заморозки выбрать именно вам.

Ранее мы говорили о том, как хранить свежую клубнику в холодильнике и морозилке.

Как правильно хранить ягоды на зиму - нюансы

На первый взгляд кажется, что в заморозке свежих ягод нет ничего сложного - достаточно просто пересыпать их в пакет или контейнер, а затем поставить в морозильную камеру. Такой подход на деле оборачивается против хозяйки - зимой вам придется откалывать нужный кусочек ягод от целого монолита.

Для того, чтобы этого избежать, воспользуйтесь нашими советами:

промойте ягоды в дуршлаге под проточной водой несколько раз;

выложите на полотенце до полного высыхания;

отрежьте плодоножки и по желанию удалите косточки;

выложите ягоды на противень, застеленный пергаментной бумагой;

поставьте противень с ягодами в морозилку на 4 часа до затвердения;

упакуйте ягоды в пакет или высыпьте в контейнер.

ВАЖНО: не трогайте ягоды руками - они будут липнуть к рукам. Лучше аккуратно поднимите пергамент и подденьте ягоды деревянной ложкой. Также не лишним будет наклеить на тару стикер с указанием даты и названия плодов. Помните о том, что замороженные ягоды могут храниться в морозилке максимум 3 месяца - более длительный срок негативно скажется на вкусовых характеристиках.

Как сделать ягоды, перетертые с сахаром на зиму

Такой метод подходит тем, кто планирует использовать ягоды для приготовления блюд или добавлять их в чай. Недостаток один - трудоемкость процесса, зато ягоды, перетертые с сахаром, сохраняют больше витаминов, чем варенье.

Заморозить с сахаром можно малину, ежевику, смородину, голубику и даже клубнику. Делается это очень просто:

переберите ягоды, убрав плодоножки и листья;

тщательно промойте их под проточной водой;

ошпарьте кипятком в дуршлаге;

перебейте ягоды с сахаром в комбайне или блендере.

Готовую ягодную массу нужно переложить в контейнеры или банки, закрыть крышкой и отправить в морозилку. Некоторые хозяйки во время готовки не добавляют сахар - на сроке хранения это никак не отразится, так что, если вам подходит этот способ, можете использовать его.

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