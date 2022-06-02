Как сохранить ягоды клубники свежими надолго и растянуть удовольствие - читайте на УНИАН.

С начала июня в магазинах и на рынках появляется первая сочная и спелая клубника. Эти сладкие и полезные ягоды быстро портятся. УНИАН поделился советами о том, как надолго сохранить свежеть клубники и растянуть удовольствие от ягод.

Как хранить свежую клубнику: лучшие советы

Тщательно выбирайте клубнику. При покупке осмотрите ягоды и уберите подгнившие, мятые и потемневшие. Они сильно ускоряют гниение свежих ягод.

При покупке осмотрите ягоды и уберите подгнившие, мятые и потемневшие. Они сильно ускоряют гниение свежих ягод. Не мойте клубнику заранее . Ягоды лучше мыть сразу перед употреблением, чтобы они не раскисли. Если купили уже мытую клубнику, положите между ягодами бумажные салфетки.

. Ягоды лучше мыть сразу перед употреблением, чтобы они не раскисли. Если купили уже мытую клубнику, положите между ягодами бумажные салфетки. Храните клубнику в подходящей таре . Идеально подойдет деревянная или картонная коробка, чуть хуже - пластиковая. В контейнере обязательно должны быть отверстия для вентиляции. В пластиковом пакете хранить клубнику не стоит.

. Идеально подойдет деревянная или картонная коробка, чуть хуже - пластиковая. В контейнере обязательно должны быть отверстия для вентиляции. В пластиковом пакете хранить клубнику не стоит. Выберите правильное место в холодильнике . Рекомендуется поставить контейнер в отдельном месте подальше от других овощей и фруктов, например в выдвижном отсеке холодильника.

. Рекомендуется поставить контейнер в отдельном месте подальше от других овощей и фруктов, например в выдвижном отсеке холодильника. Используйте раствор уксуса, если ягоды начали портиться . Выбросите несвежие ягоды, а остальные промойте смесью уксуса и воды в соотношении 1:3. Это поможет убить бактерии на поверхности клубники.

Как заморозить клубнику

В морозильной камере клубнику можно хранить 12 месяцев. Для этой цели отлично подходят контейнеры из пластмассы или толстого стекла, а также специальные пластиковые пакеты с застежкой. Не заполняйте контейнер клубникой полностью - оставьте 2 см свободного пространства, поскольку ягоды увеличатся при замерзании.

Клубнику лучше разложить одним слоем на поддоне и подморозить, а затем уже мерзлые ягоды переложить в контейнер. Тогда они не слипнутся. Также ягоды можно присыпать сахаром - так после оттаивания они сохранят форму и аромат.

Если целостность ягод не важна, клубнику можно превратить в пюре. В таком виде её удобно хранить в пластиковых пакетах и отрезать ножом нужное количество.

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