Чем обработать погреб и что положить на полки для защиты от плесени - узнавайте на УНИАН.

Владельцам погребов уже в ноябре стоит заняться подготовкой помещения к зиме, чтобы фрукты, овощи и консервация хорошо сохранились до весны. Будет очень обидно, если из-за плесени или червей пропадет часть хорошего урожая.

Подготовка погреба включает уборку, удаление плесени и обработку полок и стен. Наши советы подойдут и для подвала, если вы храните там продукты и консервацию.

Уборка погреба перед зимой

Для начала в погребе нужно провести ревизию. Достаньте всё, что лежит на полках и в ящиках. Осмотрите банки и остатки прошлогоднего урожая. Решите, что можно оставить в погребе на ещё одну зиму, а что пора выбрасывать или немедленно съедать.

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Овощи и фрукты осмотрите на наличие следов от мышиных зубов. Если они есть - стоит купить приманки для грызунов, чтобы они не испортили новый урожай.

Стеллажи, ящики и полки очищают щеткой, а затем промывают водой с дезинфицирующим средством или хозяйственным мылом. Если полки можно снять, то рекомендуется вынести их на улицу в солнечную погоду на пару дней, чтобы они просохли. Если стеллажи не съемные, то их можно покрыть лаком - тогда им не будут страшны влага и грызуны.

Как просушить погреб или подвал

Если на стенах погреба скопилось много конденсата и образовалась плесень, значит в помещении слишком влажно. Просушить погреб можно с помощью жаровни. Сначала откройте все люки, двери и трубы, которые ведут в погреб, затем поставьте по центру погреба жаровню и разожгите, дайте опилкам полностью прогореть. Жаровня не только просушит воздух, но и обработает стены от плесени с помощью дыма. Во время сушки погреб должен быть пустой.

Если не хочется возится с жаровней или боитесь пожара, можно просушить погреб с помощью обычной свечи. Крупную свечу поставьте под вытяжной трубой или открытым люком, и зажгите. Для пожарной безопасности свечу поставьте в банку. На осушение погреба понадобится 3-4 дня и несколько свечей.

Самый простой и безопасный способ осушить погреб - рассыпать на полу опилки или старые газеты, и оставить на несколько дней. Они впитают лишнюю влагу. Затем повторите процедуру ещё 2-3 раза, если в помещении очень влажно.

Чем обработать погреб на зиму

Когда погреб просушен, можно обработать подвал от плесени и грибка. Для этого можно побелить стены и потолок, если старая побелка уже осыпается. В качестве побелки подойдет обычная известь, в которую можно добавить немного медного купороса.

Ещё одно хорошее средство от плесени - 10%-ый раствор медного или железного купороса. Этим средством обрабатывают пол и стены, а также деревянные поверхности.

Если под рукой есть марганцовка - это хороший вариант, чем обработать погреб на зиму. После обработки проветрите помещение.

Из домашних средств с плесенью, грибком и другими микроорганизмами хорошо справляется водка. Разбавлять её водой не нужно. Просто протрите водкой полки, а стены обработайте из пульверизатора.

Что разложить в погребе от плесени

Чтобы плесень не портила полки и продукты, на полках следует разложить гроздья красной рябины. Многие владельцы погребов уверяют, что эти ягоды отпугивают грибок. Для защиты стен от плесени подвесьте гроздья рябины на стену или приклейте к стенам скотчем.

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