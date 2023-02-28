В первом месяце весны уже начинают сеять на рассаду овощи и цветы. Сделать это можно в домашних условиях или и в теплице. Мы расскажем, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в закрытый грунт и как правильно это сделать.
- Рассада на подоконнике - в чем сажать и какой нужен грунт
- Как отобрать семена для рассады
- Что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике
- Что посадить в марте в теплице
- Как ухаживать за рассадой
Ранее мы рассказывали, что посадить в марте в открытый грунт из овощей, фруктов и цветов.
Рассада на подоконнике - в чем сажать и какой нужен грунт
Для рассады подойдут керамические, пластиковые и деревянные ящики. Если они остались у вас с прошлого года, их следует продезинфицировать в мыльном растворе, а затем обдать кипятком.
Грунт для рассады можно использовать покупной, а можно приготовить самим. В состав такой смеси должны входить торф, речной песок, агроперлит или вермикулит, перегной, компост, древесная зола, земля дерновая, огородная, листовая. Земля должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха.
Как отобрать семена для рассады
Прежде, чем посеять семена на рассаду, их нужно отсортировать на качественные и некондицию. Для этого просто замачивают их в обычной воде на пять минут: для посева на рассаду оставляют те, что опустились на дно.
Что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике
На рассаду в марте можно посеять такие овощи:
- огурцы;
- помидоры;
- перец;
- репчатый лук;
- капусту.
Из цветов на рассаду в марте сеют:
- астру однолетнюю;
- петунию;
- однолетние георгины;
- львиный зев;
- вербену;
- циннию;
- душистый табак;
- годецию;
- левкой летний;
- гвоздику травянка;
- колокольчики.
Также в марте сеют семена комнатных растений: гиппеаструм, гранат карликовый, глоксиния, кофе, лавр, цитрусовые, эвкалипт лимонный.
Ранее мы рассказывали, как вырастить лавровый лист на подоконнике.
Безусловно, большинство комнатных растений можно сеять круглый год. Но в марте увеличивается продолжительность светового дня и можно обойтись без искусственной подсветки. Кроме этого, сеянцы из таких семян успевают к осени набраться достаточно сил и хорошо переживают зиму.
Что посадить в марте в теплице
В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:
- укроп;
- редис;
- петрушку;
- листовые салаты, кресс-салат;
- пекинскую капусту;
- шпинат;
- рукколу;
- кинзу;
- раннюю морковь;
- горох;
- горчицу.
Если теплица обогревается, то можно также посадить сладкий перец, раннеспелые томаты, лук-порей и лук-сеянец. Если теплица не обогревается, то при необходимости грядки можно дополнительно утеплить - накрыть их пленкой или спандбондом.
Из цветов в теплице можно посадить петунию, душистый горошек, бегонию, виолу.
Как ухаживать за рассадой
Чтобы рассада чувствовала себя хорошо, ей нужен правильный уход.
Поэтому следует:
- регулярно поливать ее - почва должна не сырой и не сухой, а умеренно влажной;
- следить за хорошим освещением - многим культурам в вегетационный период требуется достаточное количество света;
- делать подкормку растений - минеральными удобрениями и органикой; рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт;
- соблюдать температурный режим - оптимальной температурой для первых всходов считается +17-20°С.
Для того, чтобы закалить рассаду, можно также использовать такой прием: после того, как проклюнутся сеянцы, опустить температуру на несколько дней до 10°С градусов. После снова поднять ее.