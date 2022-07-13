Какое самое лучшее удобрение для всех цветов и как правильно подкармливать растения - узнайте в материале УНИАН.

Плодовые, ягодные и овощные культуры всегда соседствуют с цветниками - так хозяйки облагораживают пространство на клумбе. Для того, чтобы пышная флора как можно дольше украшала ваш сад, важно правильно ухаживать за ней. УНИАН расскажет, чем подкормить цветы для цветения на даче.

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Как подкармливать цветы - периодичность

В зависимости от периода роста, растение нуждается в разных питательных веществах. Перед цветами стоят две основных задачи:

сформировать листья и стебли;

образовать бутоны и запустить процесс цветения.

Понимая это, вы должны отталкиваться от продолжительности жизни растения. Подкормка два раза в сезон возможна только для однолетних растений. Их нужно удобрять через 2-3 недели после высадки в грунт, а затем в период формирования бутона.

Те растения, которые могут зимовать (многолетние и двулетние) требуют трехразовой подкормки - так вы поможете цветам подготовиться к неблагоприятному для них периоду. Некоторые виды растений требуют подкормки и 4, и 5 раз - это зависит от конкретного типа представителя флоры.

Какое органическое удобрение лучше - рейтинг

Опытные огородники называют 7 видов удобрений, которые больше всего подходят цветам:

навоз;

сидераты;

птичий помет;

компост;

перегной;

торф;

опилки.

Органика, в целом, отлично подходит растениям, так как сама по себе является естественным продуктом распада жизнедеятельности организмов.

К примеру, компост, перегной и сидераты - универсальные удобрения, которые можно использовать для всех видов растений. Лучше всего мульчировать ими почву. Торф и опилки обладают важным свойством - рыхлят почву и улучшают ее способность лучше пропускать воздух.

Что входит в минеральные удобрения для цветов

Минеральные удобрения - это комплексы из макро- и микроэлементов, которые быстро растворяются и напитывают растение азотом, фосфором, кальцием, калием, а также другими полезными веществами. Существуют растения, которые негативно реагируют на органику, поэтому восполнить их потребность в витаминах и минералах можно только с помощью минеральных удобрений.

Мочевина - одно из самых популярных минеральных удобрений, бесконечный источник азота и идеальная весенняя подкормка.

Суперфосфат и калиевая селитра - кладезь азота и калия, которые необходимы для формирования бутона и пышного цветения. Однако, такое моно удобрение уже редко используется - чаще всего садовники покупают комплексные подкормки в магазинах, где богатый состав и правильные пропорции нужных растениям веществ.

Если у вас нет возможности или желания приобретать удобрения в магазинах, вы можете использовать древесную золу. Практически все растения отлично ее усваивают, а перекормить ею невозможно - чего не скажешь, о химических комплексах.

Как и чем лучше поливать растения для быстрого роста

В зависимости от типа вашего цветка, нужно использовать один из двух видов подкормки:

корневой;

внекорневой.

В первом случае удобрения вносятся под корень в жидком или сухом виде. Минеральные удобрения - в посадочную яму или в верхний слой почвы, навоз и птичий помет - в виде настоев, а компост, торф и перегной - для мульчирования и заполнения посадочной ямы.

Внекорневой способ идеально подходит для ослабленных, поврежденных или молодых растений. Тогда удобрение наносят равномерно на крону растений до полного смачивания листьев с обеих сторон. Если используете этот метод, то концентрация препаратов должна быть ниже, чем при корневом способе подкормки.

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