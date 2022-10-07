После анонса и публикации дебютного трейлера Need for Speed Unbound в Сети начали появляться подробности грядущей гоночной аркады. Разработчики поделились системными требованиями и рассказали о разнообразных аспектах игры.
В проекте реализуют 143 автомобиля разных популярных марок. Сюда относятся Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche и многие другие. Unbound, как и предыдущие части серии, работает на движке Frostbite. Однако Criterion Games пообещала улучшить физическую модель, чтобы ощущалась разница между машинами.
Сюжетную кампанию можно пройти без подключения к интернету. В ней пользователям потребуется пройти серию испытаний, чтобы вернуть украденную семейную машину. У каждого персонажа в рамках повествования есть свой характер, история, предпочтения и автомобили. Героев можно встретить, катаясь в бесшовном открытом мире. Вымышленный город Лейкшор в игре вдохновлен Чикаго.
Для участия в сюжетных гонках понадобится платить взнос, который возвращается в случае победы. Во время состязания также можно делать ставки на победу на обыгрыш конкретного противника.
Много внимания в Need for Speed Unbound уделяется погоням с полицией. Пользователям разрешат настраивать количество правоохранителей. А избежать встреч с копами поможет сканер и механика обнаружения. Противостояния с полицией в целом станут более тактическими. У машин копов есть сильные и слабые стороны, которые понадобится использовать.
Любителям настраивать внешность тоже найдется чем заняться в Unbound. В игре можно кастомизировать не только автомобили, но и персонажа. Украшений обещают реализовать предостаточно.
Мультиплеер в проекте будет бесшовным с поддержкой кроссплея. Пользователи смогут свободно кататься по миру и встречать других реальных гонщиков.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- место на диске: 50 Гбайт.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX 5700 на 8 Гбайт;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- место на диске: 50 Гбайт.