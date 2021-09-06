Крупнейший в Украине фестиваль поп-культуры посетило около 40 тысяч человек.

В минувшие выходные, 4 и 5 сентября, в Киеве прошел Comic Con Ukraine 2021. На крупнейший в стране фестиваль поп-культуры съехались тысячи любителей комиксов, кино, сериалов, аниме и видеоигр. УНИАН посетил мероприятие и делится впечатлениями.

Ивент проходил на арт-заводе "Платформа". Начиная с 12:00 у входа собралась огромная очередь из желающих попасть на фестиваль.

По предварительным подсчетам организаторов, мероприятие посетило около 40 тысяч человек и не только… на Comic Con Ukraine 2021 был конкурс на лучший костюм для собак. Участники наряжали своих питомцев в Суперменов, миньонов и других героев кино и мультфильмов.

В целом косплееров на фестивале было немало: Джей и молчаливый Боб, штурмовики из "Звездных войн", Геральт и Цири из "Ведьмака", Капитан Америка, Гордон Фримен из Half-Life, и множество других персонажей.

Фанаты шутера S.T.A.L.K.E.R. могли посетить специальную Зону для сталкеров, а любители средневековых развлечений – взглянуть на рыцарские турниры.

К слову в награду за самый лучший костюм косплеерам предполагалось солидное вознаграждение – 100 тысяч грн.

Comic Con Ukraine 2021 не обошелся без звездных гостей. Те, кто узнал про капоэйру из фильма "Только сильнейшие", могли увидеть вживую Марка Дакаскоса.

Поклонники "Ведьмака" от Netflix могли сфотографироваться с Анной Шаффер, исполнившей в сериале роль чародейки Трисс Меригольд. А фанатов хоррора Resident Evil Village ждала встреча с Хеленой Манковской – польской актрисой, подарившей свою внешность вампирше Леди Димитреску. На фестивале Хелена тоже была в образе, а во время общения презентовала свои серьги юной поклоннице.

Геймерам и любителям "настолок" тоже было чем заняться на фестивале. Тут проходили турниры по Dota 2, PUBG Mobile, CS:GO, League of Legends и Mortal Kombat 11, игры в Gwent и Hearthstone.

В декорациях The Witcher 3: Wild Hunt можно было послушать тематический фолк или как следует оторваться у главной сцены под песни Zwyntar, Song Wonsub, Onaway и других групп.

Разумеется, на Comic Con Ukraine 2021 были зоны для коллекционеров – с ретро-консолями, комиксами, статуэтками и прочим мерчем.

Автор: Сергей Коршунов