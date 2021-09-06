Comic Con Ukraine 2021 прошел 4 и 5 сентября в Киеве / фото УНИАН

В минувшие выходные, 4 и 5 сентября, в Киеве прошел Comic Con Ukraine 2021. На крупнейший в стране фестиваль поп-культуры съехались тысячи любителей комиксов, кино, сериалов, аниме и видеоигр. УНИАН посетил мероприятие и делится впечатлениями.

Ивент проходил на арт-заводе "Платформа". Начиная с 12:00 у входа собралась огромная очередь из желающих попасть на фестиваль.

фото УНИАН

По предварительным подсчетам организаторов, мероприятие посетило около 40 тысяч человек и не только… на Comic Con Ukraine 2021 был конкурс на лучший костюм для собак. Участники наряжали своих питомцев в Суперменов, миньонов и других героев кино и мультфильмов.

фото УНИАН
фото УНИАН

В целом косплееров на фестивале было немало: Джей и молчаливый Боб, штурмовики из "Звездных войн", Геральт и Цири из "Ведьмака", Капитан Америка, Гордон Фримен из Half-Life, и множество других персонажей.

фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН

Фанаты шутера S.T.A.L.K.E.R. могли посетить специальную Зону для сталкеров, а любители средневековых развлечений – взглянуть на рыцарские турниры.

фото УНИАН
фото УНИАН

К слову в награду за самый лучший костюм косплеерам предполагалось солидное вознаграждение – 100 тысяч грн.

фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН

Comic Con Ukraine 2021 не обошелся без звездных гостей. Те, кто узнал про капоэйру из фильма "Только сильнейшие", могли увидеть вживую Марка Дакаскоса.

фото Comic Con Ukraine

Поклонники "Ведьмака" от Netflix могли сфотографироваться с Анной Шаффер, исполнившей в сериале роль чародейки Трисс Меригольд. А фанатов хоррора Resident Evil Village ждала встреча с Хеленой Манковской – польской актрисой, подарившей свою внешность вампирше Леди Димитреску. На фестивале Хелена тоже была в образе, а во время общения презентовала свои серьги юной поклоннице.

Хелена Манковская / фото УНИАН

Геймерам и любителям "настолок" тоже было чем заняться на фестивале. Тут проходили турниры по Dota 2, PUBG Mobile, CS:GO, League of Legends и Mortal Kombat 11, игры в Gwent и Hearthstone.

фото УНИАН
фото УНИАН

В декорациях The Witcher 3: Wild Hunt можно было послушать тематический фолк или как следует оторваться у главной сцены под песни Zwyntar, Song Wonsub, Onaway и других групп.

фото УНИАН

Разумеется, на Comic Con Ukraine 2021 были зоны для коллекционеров – с ретро-консолями, комиксами, статуэтками и прочим мерчем.

фото УНИАН
фото УНИАН

Автор: Сергей Коршунов