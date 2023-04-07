До релиза придется подождать два года.

Minecraft уже давно завоевала статус одной из самых популярных игр в истории. Еще в 2020 году продажи знаменитой песочницы превысили 200 миллионов копий. И это без учета пользователей в бесплатной версии, которая доступна в Китае. А в обозримом будущем проект Mojang Studios сможет покорить большие экраны. Журналисты раскрыли точную дату релиза экранизации Minecraft.

Издание Deadline опубликовало материал об изменениях в расписании выхода картин Warner Bros. Благодаря этому стало известно, что адаптация знаменитой игры Mojang Studios не отменена. Фильм по-прежнему находится в производстве и даже обзавелся точной датой релиза. Экранизация появится в кинотеатрах 4 апреля 2025 года.

Благодаря журналистам также стало известно имя режиссера, отвечающего за фильм. Это Джаред Хесс, который ранее отметился картинами "Наполеон Динамит", "Зачинщики" и "Дон Верден". Постановщик специализируется преимущественно на комедийном жанре.

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Экранизация Minecraft: что известно

Фильм анонсировали еще в далеком 2016 году и планировали выпустить в 2019-м. Однако лента угодила в производственный ад.

Сначала от съемок отказались режиссер Роб Макэлхенни и сценарист Джейсон Фукс. После этого релиз экранизации перенесли на 2022 год, но к указанному сроку Warner Bros. тоже не успела. А тем временем в кресле режиссера побывали несколько руководителей.

По изначальной задумке фильм планировали посвятить девушке и ее "невероятной" группе искателей приключений, которые должны спасти мир от Дракона Края. Изменилась ли история в финальной версии, неизвестно.

В адаптации снимется Джейсон Момоа ("Дюна", "Аквамен", "Форсаж 10"), но его роль пока держится в секрете.

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