Пользователи столкнутся с множеством колоритных народов.

Sony и Guerrilla Games поделились свежим трейлером и скриншотами Horizon Forbidden West. Ролик знакомит игроков с племенами, которые повстречаются в грядущем приключенческом экшене.

Читайте такжеРазработчики Horizon Forbidden West рассказали о девяти новых машинах из игрыВ проекте Элой столкнется с тремя народами. Озерам — клан с востока, среди которого преобладают строители и лудильщики. А еще это племя любит хорошо погулять в тавернах. Границы владений Озерам охраняют некие Карджа, но о них в трейлере почти нет информации.

Утару — народ, который пытается пением спасти землю на Западе. Здесь все постепенно приходит в упадок, но племя не сдается и продолжает выполнять свою миссию. А последний клан называется Тенакт. В него входят воители, которые постоянно упражняются в боевых искусствах и с малых лет участвуют в разных соревнованиях.

О чем еще рассказали в новом трейлере Horizon Forbidden West

Племена жили обособленно, но между ними царил мир. Теперь им предстоит объединиться перед лицом могучей угрозы.

Общим врагом кланов в Horizon Forbidden West станут мятежники Регаллы. Они научились контролировать машин и теперь стремятся покорить Запад. Именно с ними Элой сражалась в предыдущих геймплейных демонстрациях проекта.

Напомним: Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5. Предварительный заказ игры уже открыт.

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