Разработчики Horizon Forbidden West рассказали о девяти новых машинах из игры / фото Guerrilla Games
Как и в первой части, главными противниками в Horizon Forbidden West будут роботизированные животные. Машины делятся на виды и обладают уникальными свойствами. Благодаря этому сражения с ними ощущаются интересными и разнообразными. В сиквеле разработчики решили расширить местную механизированную фауну. Недавно они поделились с изданием Game Informer информацией о девяти новых роботах, которые появятся во второй части.
Shellsnapper / фото Guerrilla Games
Подробности о добавленных машинах в Horizon Forbidden West
- Так как официального перевода пока нет, все названия механических животных будут указаны на английском.
- Rollerback — это гигантский броненосец, который умеет складываться в клубок и быстро двигаться по местности. Он также способен взмывать в воздух, стрелять своими пластинами и возвращать их обратно благодаря магниту.
- Burrower — машина разведывательного класса. К ее возможностям относятся плавание, перемещение под землей и призыв союзников при обнаружении врага.
- Bristleback — робот, который напоминает кабана. Животные этого типа перемещаются стаями и применяют свои огромные клыки для добычи ресурсов. Найденные материалы используются для дальнобойных атак.
- Clamberjaw — местные механические бабуины. Путешествуют группами, умеют лазить по деревьям, обладают отличной акробатикой и стремительными атаками.
- Tremortusk — могучие мамонты, которые входят в число самых опасных машин. Их использует враждебная фракция Регаллов для уничтожения своих врагов.
- Clawstrider напоминает механического велоцираптора. Издает оглушающий рык, а некоторые подвиды плюются огнем. Этих роботов можно использовать в качестве средства передвижения.
- Shellsnapper — черепаха с отличной защитой. Она устраивает засады на своей территории, кусает потенциальных жертв и стреляет струями воды под давлением.
- Tideripper — водяная машина, которая похожа на плезиозавра. Способна атаковать Элой во время плавания.
- Sunwing — летающее животное, напоминающее птеродактиля. Собирает солнечную энергию для передвижения в воздухе.