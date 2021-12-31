Каждое из роботизированных животных имеет свои особенности.

Как и в первой части, главными противниками в Horizon Forbidden West будут роботизированные животные. Машины делятся на виды и обладают уникальными свойствами. Благодаря этому сражения с ними ощущаются интересными и разнообразными. В сиквеле разработчики решили расширить местную механизированную фауну. Недавно они поделились с изданием Game Informer информацией о девяти новых роботах, которые появятся во второй части.

Подробности о добавленных машинах в Horizon Forbidden West

Так как официального перевода пока нет, все названия механических животных будут указаны на английском.

Rollerback — это гигантский броненосец, который умеет складываться в клубок и быстро двигаться по местности. Он также способен взмывать в воздух, стрелять своими пластинами и возвращать их обратно благодаря магниту.

Burrower — машина разведывательного класса. К ее возможностям относятся плавание, перемещение под землей и призыв союзников при обнаружении врага.

Bristleback — робот, который напоминает кабана. Животные этого типа перемещаются стаями и применяют свои огромные клыки для добычи ресурсов. Найденные материалы используются для дальнобойных атак.

Clamberjaw — местные механические бабуины. Путешествуют группами, умеют лазить по деревьям, обладают отличной акробатикой и стремительными атаками.

Tremortusk — могучие мамонты, которые входят в число самых опасных машин. Их использует враждебная фракция Регаллов для уничтожения своих врагов.

Clawstrider напоминает механического велоцираптора. Издает оглушающий рык, а некоторые подвиды плюются огнем. Этих роботов можно использовать в качестве средства передвижения.

Shellsnapper — черепаха с отличной защитой. Она устраивает засады на своей территории, кусает потенциальных жертв и стреляет струями воды под давлением.

Tideripper — водяная машина, которая похожа на плезиозавра. Способна атаковать Элой во время плавания.

Sunwing — летающее животное, напоминающее птеродактиля. Собирает солнечную энергию для передвижения в воздухе.

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