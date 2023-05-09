Речь о Senua's Saga: Hellblade II и Avowed.

На прошлой неделе Microsoft объявила дату проведения Xbox Games Showcase и Starfield Direct — ежегодной большой презентации, которая на этот раз включает отдельную демонстрацию экшен-RPG Bethesda Game Studios. А недавно стало известно об еще двух проектах, которые с высокой вероятностью покажут на шоу.

Намеки нашли на аккаунте вице-президента по маркетингу Xbox Аарона Гринберга. Он обновил фото профиля в Twitter и добавил несколько изображений. Одна из картинок — это обновленный логотип Xbox. На его заднем фоне изображено дерево с висящими телами. Такой кадр присутствовал в трейлере Senua's Saga: Hellblade II и отсылает к темному миру игры.

А сверху на изображении находятся стрелы. Это может быть намек на экшен-RPG Avowed. В дебютном ролике игры показывали полет огненных стрел через разные локации. Вероятнее всего, Microsoft готовится объявить даты релиза двух проектов.

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Что ожидать от Xbox Games Showcase

В рамках презентации точно покажут уже анонсированные игры от внутренних студий Microsoft. Сюда относятся Fable, Avowed, Forza Motosport 7 и так далее. Наверняка компания припасла и несколько анонсов.

Что касается проектов партнеров, то здесь простор для фантазии огромен. У Microsoft хорошие отношения с CD Projekt RED, поэтому можно рассчитывать на объявление даты выхода дополнения к Cyberpunk 2077 или даже тизер нового "Ведьмака".

Еще должны объявить, когда состоится релиз Hollow Knight: Silksong. В прошлом году трейлер игры показали именно на презентации Microsoft.

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