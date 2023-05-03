Ожидается шоу как минимум на уровне прошлых лет.

Пускай с последними релизами у Xbox, игрового подразделения Microsoft, не задалось, однако масштабные презентации компания всегда умела устраивать. Этот год не станет исключением. Недавно корпорация объявила, когда в 2023-м устроит игровое шоу Xbox Games Showcase.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Xbox. В публикации сказано: "Мы рады сообщить, что 11 июня в 10 утра по тихоокеанскому времени (20:00 по Киеву) состоится прямая трансляция Xbox Games Showcase. Сразу после демонстрации мы покажем Starfield Direct, глубокое погружение в долгожданную научно-фантастическую ролевую игру от Bethesda Game Studios. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть новые сюрпризы и первые взгляды на игры от наших невероятно талантливых внутренних студий и наших многочисленных творческих партнеров по всему миру".

Шоу будет транслироваться с поддержкой 30 языков. Входит ли украинский в список, пока неизвестно. На следующий день после мероприятия пройдет Xbox Games Showcase Extended. Это расширенная презентация с новостями о показанных играх и интервью с разработчиками. Она стартует тоже в 20:00 по Киеву.

Видео дня

Что ожидать от Xbox Games Showcase

В рамках презентации точно покажут уже анонсированные игры от внутренних студий Microsoft. Сюда относятся Fable, Avowed, Forza Motosport 7 и так далее. Наверняка компания припасла и несколько анонсов.

Что касается проектов партнеров, то здесь простор для фантазии огромен. У Microsoft хорошие отношения с CD Projekt RED, поэтому можно рассчитывать на объявление даты выхода дополнения к Cyberpunk 2077 или даже тизер нового "Ведьмака".

Еще должны объявить, когда состоится релиз Hollow Knight: Silksong. В прошлом году трейлер игры показали именно на презентации Microsoft.

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