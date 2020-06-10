World of Tanks получит первое летнее обновление

В режиме «случайных боев» станет доступна карта «Берлин».

Завтра, 11 июня, для массовой многопользовательской онлайн игры World of Tanks выйдет первое летнее обновление, а также второй сезон «Боевого пропуска».

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Об этом сообщили разработчики игры из студии Wargaming.

Благодаря обновлению завтра в World of Tanks в режиме «случайных боев» игрокам станет доступна карта «Берлин». Локация будет разделена на четыре боевые зоны, каждая с уникальными особенностями и знаковыми сооружениями времен последних дней Второй мировой войны.

Карта «Берлин» в World of Tanks

Кроме того, с обновлением в игре появится несколько новых возможностей для изменения внешнего вида военной техники.

Также завтра в игре начнется второй сезон «Боевого пропуска». Пользователям предстоит проходить этапы, зарабатывая очки в случайных боях. В этот раз особый статус, позволяющий получать больше очков, будет присвоен американскому танку M48A5 Patton и и чешскому TVP T 50/51.

В процессе игры, пользователи могут получить дни премиум-аккаунта, кредиты, фрагменты чертежей, а также два новых типа трофейного оружия. Всем, кто пройдет 45-й этап, разработчики дадут уникальный 3D-стиль и особого члена экипажа для каждого из танков со специальным статусом.

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