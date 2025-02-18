Кроме того, уже сегодня в подписке вышла Avowed.

Xbox обновила список игр для Game Pass, подписчики получат несколько крупных новинок, но также сервис покинут несколько проектов.

Среди новинок - гоночный симулятор EA Sports F1 24, RPG Warhammer 40K: Rogue Trader и экшен Watch Dogs: Legion. Первым в подписке появится Avowed, новая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Проект получил 80 баллов на Metacritic, и доступен подписчикам с 18 февраля.

Какие игры добавят в Game Pass:

Avowed (ПК и Xbox Series) - 18 февраля

EA Sports F1 24 (ПК и консоли) EA Play - 20 февраля

Warhammer 40,000: Rogue Trader (ПК и Xbox Series) - 20 февраля

Watch Dogs: Legion (ПК и консоли) - 25 февраля

Какие игры уберут из Game Pass (28 февраля):

F1 22

Gris

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Ранее глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что компания будет издавать одиночные компактные приключения от небольших студий, вместо погони за крупнобюджетными играми-сервисами на сотни часов. Бизнес-модель долгоиграющих проектов с длительной поддержкой просто не подходят историям и идеям, которыми хотят поделиться разработчики.

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