Xbox обновила список игр для Game Pass, подписчики получат несколько крупных новинок, но также сервис покинут несколько проектов.
Среди новинок - гоночный симулятор EA Sports F1 24, RPG Warhammer 40K: Rogue Trader и экшен Watch Dogs: Legion. Первым в подписке появится Avowed, новая ролевая игра от Obsidian Entertainment. Проект получил 80 баллов на Metacritic, и доступен подписчикам с 18 февраля.
Какие игры добавят в Game Pass:
- Avowed (ПК и Xbox Series) - 18 февраля
- EA Sports F1 24 (ПК и консоли) EA Play - 20 февраля
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (ПК и Xbox Series) - 20 февраля
- Watch Dogs: Legion (ПК и консоли) - 25 февраля
Какие игры уберут из Game Pass (28 февраля):
- F1 22
- Gris
- Maneater
- PAW Patrol World
- Space Engineers
- Warhammer 40,000: Boltgun
- Wo Long Fallen Dynasty
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
Ранее глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что компания будет издавать одиночные компактные приключения от небольших студий, вместо погони за крупнобюджетными играми-сервисами на сотни часов. Бизнес-модель долгоиграющих проектов с длительной поддержкой просто не подходят историям и идеям, которыми хотят поделиться разработчики.