Фанаты явно ожидали другого сюрприза в честь 30-летия серии.

Инсайдеры уже неоднократно говорили, что NetherRealm Studios создает продолжение Mortal Kombat. Это подтверждала и январская утечка, когда на компьютере одного из разработчиков заметили файлы с подписью МК12. Многие пользователи ожидали увидеть анонс новой части в рамках празднования 30-летия серии. NetherRealm остудила поклонников заявлением, что не стоит ожидать дебютной демонстрации проекта. Однако полностью без сюрпризов пользователей не оставили. Издательство Warner Bros. Games внезапно анонсировало Mortal Kombat: Onslaught, правда, закоренелых фанатов франшизы это вряд ли обрадует.

Новая игра — это коллекционная RPG для мобильных устройств под управлением iOS и Android. В проекте пользователям предстоит собрать команду бойцов из "огромного количества" персонажей и сразиться с угрозой, сеющей хаос во всех Царствах.

Бои в Onslaught выполнены в режиме реального времени, а другие подробности RPG пока отсутствуют. Релиз игры состоится в 2023 году, точная дата не сообщается.

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"Mortal Kombat — это легендарная франшиза и феномен поп-культуры, который продолжает привлекать игроков и развивать жанр файтинга на различных платформах. Mortal Kombat: Onslaught — это подтверждение того, почему Mortal Kombat является лучшей игровой франшизой уже более 30 лет, поскольку команда NetherRealm продолжает внедрять инновации и предлагать поклонникам новый геймплей", — прокомментировал анонс президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад.

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. Однако официальные сведения на этот счет не поступали.

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