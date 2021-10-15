Научно-фантастический триллер по роману знаменитого польского писателя выйдет в 2022 году.

В сентябре прошлого года краковская студия Starward Industries анонсировала триллер The Invincible, который создается по роману "Непобедимый" Станислава Лема. С тех пор разработчики редко делились деталями игры, но недавно они наконец-то опубликовали первый трейлер.

На видео показывается, как женщина Ясна карабкается вверх по скале. Она общается по рации с человеком по имени Астрогатор, который пытается отговорить героиню от ее затеи. Та отказывается и упорно продолжает свой путь. Затем женщина достигает какой-то пещеры и оборачивается назад. В этот момент зрителям открывается впечатляющий вид на песчаную планету и небольшую человеческую колонию с кучей роботизированных механизмов.

Дальше Ясна встречается с человеком, которого называет выжившим. Именно его искала героиня. Незнакомец настроен не очень дружелюбно. В конце ролика мужчина сокрушается о том, что наделала Ясна со своими коллегами. О какой проблеме идет речь, пока непонятно. Отдельно стоит отметить, что трейлер не показывает реального геймплея – это заранее отрендеренные кадры. Но зато ролик дает понять, как примерно будет выглядеть грядущий научно-фантастический триллер.

Подробнее о The Invincible

Проект разрабатывают выходцы из CD Projekt RED и Techland, которые приложили руку к "Ведьмаку 3" и Dying Light.

Сюжет The Invincible рассказывает о том, как ученый межпланетной экспедиции пытается найти своих коллег на опасной планете Регис III.

Игрокам придется применять разные устройства, например, дроны и собственную смекалку, чтобы выжить.

При прохождении пользователи раскроют многочисленные тайны, которые скрыты на Регисе III.

The Invincible выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук