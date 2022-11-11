В ролике объявили дату релиза.

Анимационный сериал Dragon Age: Absolution от Netflix и BioWare анонсировали в июне текущего года. А недавно творцы картины выпустили свежий трейлер с датой релиза и объявили актерский состав. Шоу выйдет уже 9 декабря.

В ролике демонстрируется сюжетная завязка и нарезка сцен из разных фрагментов ленты. История в картине вращается вокруг эльфийки Мириам, которая была рабыней. Первые кадры свежего трейлера показывают ее сложное детство и встречи с несколькими персонажами.

"Когда ограбление самого влиятельного человека в Тевинтере идёт не по плану, эльфийке Мириам приходится сражаться за выживание. Чтобы спасти себя и друзей, Мириам придется столкнуться с трагичным прошлым, от которого она бежала всю жизнь", — сказано в описании анимационного шоу

Новый трейлер также продемонстрировал, что в Dragon Age: Absolution пользователи увидят героев из игровой франшизы. Речь об орлесианском барде Лелиане и Кассандре Пентагаст, одной из Искательниц Истины. Наличие этих персонажей намекает на развитие сюжета сериала параллельно с Dragon Age: Inquisition. Скорее всего, история также будет связана с Dragon Age: Dreadwolf — новой RPG во франшизе.

Dragon Age: Absolution — персонажи и актеры

Мириам — прагматичная эльфийка-наемник, бежавшая из рабства в Тевинтере. Ее озвучила Кимберли Брукс, Эшли из Mass Effect;

Фэрбанкс — опытный боец за свободу, лидер отряда центральных героев. Озвучен Мэтью Мерсером, который подарил голос Кэссиди из Overwatch и Юсуке из Persona 5;

Квидион — разговорчивая волшебница-кунари. Озвучена Эшли Берч, известной по образу Элой из серии Horizon;

Хира — волшебница-идеалист, которая надеется восстановить отношения с Мириам. Озвучена Сумали Монтано — Юной из Ghost of Tsuhima;

Роланд — очаровательный и на первый взгляд беззаботный, обладает твердым характером. Озвучен Филом Ламарром, голосом которого говорит Вамп из серии Metal Gear Solid.

Лаклон — дварф, прирожденный боец, слегка трусливый охотник за славой. Озвучивается Кестоном Джоном, засветившимся в The Outer Worlds и World of Warcraft;

Резарен — умный и харизматичный аристократ, которй настрадался на своем веку и теперь намерен построить лучшее будущее для всех в Тевинтере. Озвучивается Джошем Китоном — Оцелотом из Metal Gear Solid 3: Snake Eater;

Тассия — послушная и трудолюбивая, не сможет игнорировать грехи Тевинтера (или Резарена) вечно. Озвучивается Зехрой Фазал, появлявшейся в Marvel’s Avengers в качестве Джейн Фостер (Женщины-Тор).

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