Исследовать тайны враждебной планеты Атропос владельцы PS5 смогут 30 апреля.

Sony опубликовала релизный трейлер шутера Returnal, который выйдет 30 апреля на PlayStation 5. В ролике можно увидеть, как кинематографические сцены с элементами психологического хоррора, так и динамичные геймпленые кадры, перестрелки с монстрами и бои с боссами.

Трейлер Returnal

В PS Store игра доступна для предзаказа. Первые оценки шутера появятся уже завтра.

Подробней о Returnal

Returnal – это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. Игру разработала финская студия Housemarque, создавшая ранее shoot 'em up Resogun.

По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными монстрами.

У игроков в распоряжении будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

Игра использует особенности контроллера DualSense, включая улучшенную вибрацию и адаптивные триггеры. К примеру, легкое нажатие кнопки L2 позволяет прицелиться, а нажатие до упора активирует альтернативный вид стрельбы.

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Автор: Сергей Коршунов