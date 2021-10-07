Релиз картины на больших экранах состоится 2 декабря 2021 года.

Sony Pictures Entertainment поделилась первым трейлером новой экранизации игровой серии хорроров Resident Evil. Она получила название "Обитель зла: Раккун-Сити" (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) и выйдет 2 декабря текущего года в кинотеатрах, о чем сообщили в свежем ролике. Цифровой релиз, видимо, пока не предусмотрен.

В начале трейлера показано, как Клэр Редфилд прибыла в Раккун-Сити. Она ехала автостопом, и по пути водитель сбил зараженную женщину. Затем зрителям продемонстрировали встречу девушки со своим братом Крисом, Альберта Вескера и начало зомби-апокалипсиса в городе. Ролик также содержит кадры с главными событиями первой и второй частей Resident Evil. Речь об операции в особняке Спенсера и попытках дуэта Леона Кеннеди и Клэр Редфилд выжить в полицейском участке Раккун-Сити.

Роли в картине "Обитель зла: Раккун-Сити" исполнили:

Ханна Джон–Кеймен — Джилл Валентайн;

Робби Амелл — Крис Рэдфилд;

Том Хоппер — Альберт Вескер;

Нил Макдонаф — Уильям Биркин;

Эван Джогиа — Леон Кеннеди;

Кая Скоделарио — Клэр Редфилд.

О сюжете фильма "Обитель зла: Раккун-Сити"

Действия картины развернутся в 1998 году. Новая экранизация будет основана на первых двух частях Resident Evil, и расскажет о начале зомби-эпидемии в городе Раккун-Сити. По словам режиссера и сценариста картины Йоханнеса Робертса ("Синяя бездна", "По ту сторону дверей"), лента будет более тесно связана с играми, в отличие от предыдущих киноадаптаций.

Напомним, изначально премьера "Обитель зла: Раккун-Сити" должна была состояться 3 сентября. Однако вскоре ее перенесли первый раз, а теперь второй — на 2 декабря.

Автор: Назар Степорук