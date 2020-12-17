В игру Хидео Кодзимы добавили предметы и механики из польского ролевого экшена.

Для ПК-версии Death Stranding вышло бесплатное обновление, которое добавило в игру предметы, миссии и персонажей из свежего польского блокбастера Cyberpunk 2077.

Об этом в Твиттере сообщил геймдизайнер Death Stranding Хидэо Кодзима.

Трейлер кроссовера Death Stranding и Cyberpunk 2077

Благодаря новому патчу в Death Stranding появилась механика взлома – теперь Сэм Бриджес может взламывать и нейтрализовать транспортные средства врагов, сенсоры и прочую технику. В игру также добавили трицикл в стиле Cyberpunk 2077, серебряную руку Джонни Сильверхэнда, голограммы SAMURAI и многое другое.

Вместе с патчем сама Death Stranding получила скидку в 50% на цифровых площадках Steam и Epic Games Store. Пользователи этих платформ могут приобрести игру за 899 грн.

Разработчики не сообщили, выйдет ли аналогичное обновление для версии Death Stranding на консолях PlayStation.

Напомним, что ранее в Cyberpunk 2077 обнаружили камео автора Death Stranding Хидэо Кодзимы.

Знаменитого японского геймдизайнера можно встретить перед началом квеста "Ограбление". Персонаж Кодзимы находится в баре отеля Konpecki Plaza.

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Автор: Сергей Коршунов