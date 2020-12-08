Камео автора Metal Gear можно встретить во время прохождения одного из квестов.

Вчера спало эмбарго на публикации обзоров долгожданного польского экшена Cyberpunk 2077. В процессе прохождения игры журналисты заметили среди персонажей камео автора Metal Gear и Death Stranding Хидео Кодзиму.

Как передает издание Game Informer, знаменитого японского геймдизайнера можно встретить уже через несколько часов сюжетной кампании. Перед началом квеста "Ограбление" главному герою нужно попасть в свой номер отеля Konpecki Plaza. Но авторы советуют не спешить и сначала исследовать гостиницу. Если пройти из вестибюля в заднюю часть здания, там можно обнаружить бар, где в одной из кабинок сидит персонаж по имени Осима. Выглядит он точно так же, как и Хидео Кодзима.

Примечательно, что его 3D-модель разработчики Cyberpunk 2077 публиковали еще летом, когда поздравляли Кодзиму с успешным выпуском игры Death Stranding на ПК.

В Cyberpunk 2077 игроки могут подойти к персонажу Кодзимы и пообщаться с ним.

Игра выйдет 10 декабря на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Позже разработчики выпустят патч, который улучшит игру для консолей следующего поколения.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".

Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила успешный фэнтези-блокбастер "Ведьмак 3: дикая Охота".

Сюжет Cyberpunk 2077 рассказывает о приключениях персонажа имени Ви в городе будущего – Найт-Сити.

Одного из ключевых персонажей, рок-звезду Джонни Сильверхэнда сыграл Киану Ривз. Актер рассказал, что по уровню свободы действий он еще не видел ни одну игру, похожую на эту.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов