Это расширенная версия предыдущего трейлера.

В августе прошлого года украинская студия Gunzilla Games представила кинематографический трейлер королевской битвы Off The Grid, который снял голливудский режиссер Нил Бломкамп. А недавно разработчики продемонстрировали расширенную версию ролика.

Сначала на видео демонстрируется перестрелка между двумя командами. Один из бойцов с механизированными протезами концовок успешно уничтожил противника, но затем попал под снаряд. Персонаж лишился руки и залетел внутрь заброшенного здания.

После этого зрителям продемонстрировали предысторию солдата и показали, насколько безжалостным он может быть на примере эпизода с ребенком, который просил еды. Во второй половине ролика боец вернулся на поле сражения и в одиночку расправился с противниками. Одного из них персонаж задушил, подкравшись сзади, а второго — толкнул в лазерные мины. А под конец ролика солдат выгнал людей из фургона, подлечил товарища и отдал золоту цепь уже упомянутому ребенку, чтобы тот купил еды.

Off The Grid — подробности игры

Этот шутер в формате королевской битвы будет дебютом украинской студии Gunzilla Games. События проекта разворачиваются на дистопическом тропическом острове в далеком будущем.

Пользователям предстоит участвовать в командных состязаниях, собирать экипировку, сражаться с другими людьми и выполнять миссии.

В игре сочетаются элементы мультиплеера и повествование. За сюжетную часть отвечает писатель Ричард Морган, автор "Видоизмененного углерода".

Off The Grid выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в 2023 году, точная дата релиза неизвестна.

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