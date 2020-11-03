Это не первый раз, когда Демократическая партия ведет политическую агитацию с помощью видеоигр.

Сегодня, 3 ноября, в США начались президентские выборы. Чтобы привлечь к ним больше внимания, команда Джо Байдена, кандидата от Демократической партии, построила тематический остров в игре Fortnite.

Локация была создана в творческом режиме игры и получила название No Malarkey Zone, сообщает портал PC Gamer.

Фраза No Malarkey – это предвыборный слоган Байдена. Он означает "Нет вранью". На локации можно увидеть городской центр с ратушей, предвыборные плакаты Байдена и различные слоганы, в том числе Black Lives Matter. Также на острове игроков ждет ряд небольших квестов. Попасть туда могут все желающие, введя в Fortnite специальный код: 0215-4511-1823.

Демократическая партия не первый раз использует видеоигры в предвыборной гонке

В сентябре 2020 года похожий остров, украшенный плакатами и прочей символикой Джо Байдена, появился в Animal Crossing: New Horizons. В добавок к этому игроки по специальным QR-кодам могли получить различные предметы для своих персонажей.

В октябре представительница Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес провела трансляцию на платформе Twitch, во время которой играла в многопользовательскую игру Among Us. За ней наблюдало 439 тысяч зрителей.

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Автор: Сергей Коршунов