Игроки получат в награду китайские танки и другие подарки.

С 12 по 22 февраля в командной ММО-игре World of Tanks и ее мобильной версии Blitz пройдут специальные игровые мероприятия. Эти ивенты приурочены к празднованию Нового года по Лунному календарю, который у нас принято считать Китайским Новым годом.

Как отметили в Wargaming, на период празднования в World of Tanks пройдет особое испытание под названием "Лунная охота". Мероприятие будет разделено на 10 этапов. Каждый из них можно пройти двумя способами:

Выполнять задачи для техники VI–X уровней;

Проходить сложные испытания на мастерство для танков IX–X уровней;

После каждого пройденного этапа игроков ждет особая награда. А пройдя все 10 этапов, пользователи получат в подарок китайский средний танк VIII уровня 122 ТМ. На нем "танкисты" смогут выполнять дополнительные ежедневные боевые задачи. Кроме того, в награду за пройденные этапы игроков ждет тематический стиль Лунного Нового года, которым можно украсить любую технику.

Китайский Новый год в World of Tanks Blitz

В мобильной версии WoT игроков ждет специальное игровое испытание "Лунный исток". Оно пройдет с 10 по 19 февраля и будет состоять из 9 этапов. В них "танкистам" будет достаточно одерживать по одной победе в день, чтобы получить множество наград: от дней премиум-аккаунта до камуфляжа "Непредсказуемый", которого прежде никогда не встречалось в World of Tanks Blitz.

Также в течение февраля в игре будет доступна операция "Личунь", за победу в которой среди прочих наград пользователи получат новый китайский танк СТ VI уровня — Танк-бык.

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Автор: Сергей Коршунов