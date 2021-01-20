Китайцы празднуют Новый год очень пышно и громко.

Уже много веков в Китае отмечают Новый год по лунно-солнечному календарю. На китайском языке этот праздник называется Чуньцзе – Праздник весны. Дата празднования ежегодно отличается и определяется положением Луны. Новый год в Китае также известен своими уникальными традициями: каждый год посвящен определенному животному, цвету и стихии. 2021 год будет годом Белого Металлического Быка.

Дата Китайского Нового года 2021

Дата Нового года в Китае ежегодно отличается и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Как правило, праздник встречают в период между 21 января и 20 февраля. Новый год 2021 в Китае начнется 12 февраля. Для китайцев это будет 4719-ый год. Громкое празднование продолжается целую неделю, поэтому выходные в Китае будут до 18 февраля. Затем ещё несколько дней китайцы празднуют после работы.

История Китайского Нового года

Читайте такжеДень соборности Украины 2021: когда отмечаем, история и традиции знакового праздникаНовый год в Китае – это праздник воссоединения со своими близкими и встреча Весны. Корни этого праздника уходят на несколько тысячелетий и начинаются с древней китайской легенды о чудовище Нянь. Это ужасное морское чудовище с рогами дракона. Китайцы верят, что в начале года в каждый дом заглядывает Нянь и пожирает запасы зерна, скотину и детей. Он ужасно боится смеха, радости, красного цвета и хлопушек. Чтобы прогнать монстра, люди украшают улицы и дома красными фонариками, аппликациями и надписями. В небо запускают красочные фейерверки.

Традиции праздника

К празднику семья тщательно убирает свой дом. К уборке приступают за неделю до Нового года и выбрасывают всё ненужное. Вся семья к этому дню собирается вместе в доме предков. Несколько поколений готовят вместе пельмени цзяоцзы, различные лакомства, рисовые шарики. Обязательно на столе должна быть рыба – символ достатка. Если к семье приходят гости – они обязательно должны принести с собой два мандарина и подарить их хозяевам. А во время ухода уже хозяева отдают два мандарина. Так семьи желают друг другу достатка.

С наступлением Нового Года на всей территории Китая начинают раздаваться оглушительные канонады фейерверков и петард. Шум и грохот длятся несколько часов. Согласно многовековой традиции, грохот фейерверков должен отпугнуть злых духов. На праздник китайцы обмениваются подарками. Традиционным подарком являются деньги, которые кладут в хунбао – конверт из красной бумаги. Такие конверты дарят друзьям и родственникам, а также подчиненным на работе.

Навестив всех родственников и соседей, китайцы выходят на народные гулянья с традиционными танцами. Китайцы устраивают маскарад и наряжаются в костюм дракона. На 15-й день с начала китайского Нового года отмечается традиционный Праздник фонарей. Город украшают красными фонариками, а на улицах появляются ярмарки с угощениями. Люди посещают буддийские храмы и молятся там об удаче.

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Автор: Екатерина Пулатова