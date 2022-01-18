Отдельные пользователи снова удивляют своими навыками и фантазией.

Разнообразные удивительные сооружения строят не только в Minecraft. Симулятор выживания Valheim тоже позволяет реализовывать всякие здания, в том числе из других игр. Это доказывает недавняя работа посетителя форума Reddit под псевдонимом m3k6c9hl. Он воссоздал в игре знаменитую крепость Каэр Трольде из "Ведьмака 3".

Читайте такжеВ симуляторе выживания Valheim теперь можно сыграть за Геральта и других персонажей "Ведьмака"Упомянутая твердыня вместе с деревней вокруг нее образуют столицу архипелага Скеллиге. Сооружение также выполняет роль главного замка на острове Ард Скеллиг. Согласно местным легендам, герой Гриммдьярр голыми руками вырубал Каэр Трольде в скале, которая поднялась со дна моря.

В Valheim m3k6c9hl смог построить весьма точную копию крепости. Он тщательно потрудился над внешними защитными башнями, стенами и мостами. А внутри энтузиаст украсил твердыню щитами, колоннами и высокими окнами. Получилось вполне в духе Скеллиге, которые, в свою очередь, отсылают к культуре викингов.

Подробнее про Valheim

В симуляторе выживания Valheim игрокам предстоит исследовать фэнтезийные миры, пропитанные скандинавской мифологией.

Карта в проекте генерируется случайным образом. Это гарантирует, что местность, дислокация врагов и расположение ресурсов будут постоянно уникальными.

В ходе путешествия игроки смогут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами.

Valheim вышла в раннем доступе Steam 2 февраля 2021 года. Игру продолжают наполнять контентом — скоро она получит крупное обновление Mistlands.

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