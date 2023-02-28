Каждый может присоединиться к "бете" за номинальную стоимость и получить доступ к библиотеке игр.

Microsoft объявила о расширении географии доступа к PC Game Pass. ПК-версию популярной игровой подписки в режиме "беты" запустили в сорока странах, включая Украину.

Сегодня, 28 февраля, открылась возможность зарегистрироваться в программе PC Game Pass Preview. Для этого необходимо скачать приложение Xbox Insider Hub в Microsoft Store и создать в нем учетную запись. После этого появится возможность оформить подписку по специальной цене тестового месяца. Точную стоимость компания не указала, но она, скорее всего, будет $1, как у "пробников".

PC Game Pass пробудет в режиме "беты" в течение нескольких месяцев, после чего состоится полноценный релиз. Конкретная дата пока не сообщается. Кроме Украины, подписку запустили в Албании, Болгарии, Латвии, Эстонии, Молдове, Литве, Катаре, Египте, Исландии и других государствах. Введет ли Microsoft региональную стоимость подписки, еще неизвестно.

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Важно также отметить, что запуск касается именно ПК-версии Game Pass. На Xbox подписка по-прежнему недоступна, ведь консоли официально не распространяются в Украине.

Коротко о Game Pass

Это сервис, который предоставляет доступ к библиотеке игр за ежемесячную плату. Стоимость обычного варианта составляет $9,99, а Ultimate — $14.99. Последний включает облачный сервис Xbox Cloud Gaming и дополнительные бонусы в проектах.

Библиотека PC Game Pass вмещает более 400 игр, а Xbox Game Pass — в районе 500. Все новинки от внутренних студий Microsoft появляются в сервисе на релизе.

Благодаря Game Pass открывается подписка EA Play от Electronic Arts, а также бонусы в играх Riot Games.

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