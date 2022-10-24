Фанаты уже выстроили несколько теорий на основе намека разработчиков.

На презентации Silent Hill Transmission японское издательство Konami анонсировало сразу несколько новых игр в своей знаменитой франшизе хорроров. Одна из них — это Silent Hill: Townfall, за создание которой отвечают No Code и Annapurna Interactive. В дебютном тизере проекта демонстрировалось, как на портативном приемнике воспроизводилось странное видео. А закадровый голос параллельно говорил с невидимым собеседником. Однако это не все, что было в ролике. Оказывается, разработчики спрятали в видео секретное сообщение.

На существование тайного послания намекнул креативный директор No Code Джон Маккеллан. Затем посетитель форума Reddit под псевдонимом MilkmanEX извлек аудиодорожку из трейлера, преобразовал ее в формат MP3 и просмотрел через спектрограмму.

Энтузиаст выяснил, что после 52-й секунды появляется секретное сообщение. В нем сказано: "Какое бы сердце ни было у этого города, теперь оно остановилось".

Видео дня

Фанаты на Reddit сразу принялись строить догадки о тайном намеке от разработчиков. Одни поклонники считают, что в Townfall игроки будут спасать Сайлент-Хилл. А по мнению других, пользователям предстоит расследовать причину некоего инцидента.

Silent Hill: Townfall: подробности игры

Это ответвление от основной франшизы. За создание игры отвечает шотландская студия No Code, известная по проекту Observation.

Все детали Silent Hill: Townfall пока держатся в секрете. Кроме таинственного дебютного тизера, разработчики ничего не показали. Нет ни скриншотов, ни описания сюжета, ни примерных сроков релиза.

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