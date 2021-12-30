Моддеры решили объединить игру и телевизионное шоу.

В 2019 году первый сезон сериала "Ведьмак" значительно повысил интерес к The Witcher 3: Wild Hunt. Игра даже смогла побить собственный рекорд по количеству одновременных пользователей в Steam. Недавнее продолжение телевизионного шоу спровоцировало похожий рост популярности проекта CD Projekt RED, хоть и в меньших масштабах. На этом фоне также активизировались моддеры, которые решили объединить польскую экшен-RPG и сериал.Читайте такжеCDPR рассказала о мультиплеере в новом "Ведьмаке" и большом обновлении для Cyberpunk 2077

Энтузиаст под псевдонимом WitcherSeb выпустил небольшую модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt. Она называется Henry Cavill Netflix Armor и добавляет в игру нового Геральта — Генри Кавилла из "Ведьмака" от Netflix. Автор постарался максимально точно передать внешность актера, а также реализовал черную броню главного героя из сериала. Получилось весьма неплохо, правда, модель не совсем вписывается в антураж игры. Все же оригинальный Геральт смотрится более подходящим, хотя, может, это дело привычки.

Чтобы скачать Henry Cavill Netflix Armor, нужно перейти по ссылке на сайт Nexus Mods и авторизоваться. Модель Генри Кавилла в броне заменит стартовый набор доспехов из Каэр Морхена.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "Игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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