Во вселенной The Witcher ведьмаки не случайно носят медальоны. Эти украшения предупреждают своих владельцев об опасностях. Благодаря им ведьмаки могут вовремя среагировать на угрозу и избежать смерти. У Геральта есть медальон Школы Волка, который в первой части игровой серии вибрировал рядом с монстрами. А вот в The Witcher 3: Wild Hunt такой особенности нет, и это решил исправить пользователь под псевдонимом plasticmetal. Он создал две модификации, которые делают медальон полезным аксессуаром.
Читайте такжеВ The Witcher 3 добавили нового Геральта – Генри Кавилла из сериала "Ведьмак" от NetflixМоды энтузиаста называются Active Medallion и The Wolf Medallion. После их установки украшение на шее Геральта будет вибрировать и светиться рядом с монстрами, волшебницами и местами силы. То есть медальон сможет определять магию неподалеку от игрока и предупреждать об этом.
Автор модификаций также реализовал гибкие настройки ведьмачьего аксессуара. Пользователи вольны менять внешний вид украшения, согласно своим пожеланиям. Чтобы скачать модификации Active Medallion и The Wolf Medallion, нужно зарегистрироваться на сайте Nexus Mods и войти в свою учетную запись.
Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt
- The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
- Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.
- "Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
- Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.