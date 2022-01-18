Как это обычно бывает, постарались энтузиасты со своими модификациями.

Во вселенной The Witcher ведьмаки не случайно носят медальоны. Эти украшения предупреждают своих владельцев об опасностях. Благодаря им ведьмаки могут вовремя среагировать на угрозу и избежать смерти. У Геральта есть медальон Школы Волка, который в первой части игровой серии вибрировал рядом с монстрами. А вот в The Witcher 3: Wild Hunt такой особенности нет, и это решил исправить пользователь под псевдонимом plasticmetal. Он создал две модификации, которые делают медальон полезным аксессуаром.

Читайте такжеВ The Witcher 3 добавили нового Геральта – Генри Кавилла из сериала "Ведьмак" от NetflixМоды энтузиаста называются Active Medallion и The Wolf Medallion. После их установки украшение на шее Геральта будет вибрировать и светиться рядом с монстрами, волшебницами и местами силы. То есть медальон сможет определять магию неподалеку от игрока и предупреждать об этом.

Автор модификаций также реализовал гибкие настройки ведьмачьего аксессуара. Пользователи вольны менять внешний вид украшения, согласно своим пожеланиям. Чтобы скачать модификации Active Medallion и The Wolf Medallion, нужно зарегистрироваться на сайте Nexus Mods и войти в свою учетную запись.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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