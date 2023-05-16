Фанаты продолжают развивать знаменитую экшен-RPG.

Поклонники продолжают наполнять The Elder Scrolls V: Skyrim контентом с помощью модификаций. Недавно вышел пользовательский мод, который добавил в игру новую локацию и уникальный разветвленный квест в духе Tomb Raider и Dragon Age.

Проект называется Sirenroot: Deluge of Deceit и доступен бесплатно для всех желающих на сайте Nexus Mods после предварительной регистрации. Для использования модификации необходимо иметь официальную версию The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition в любом из сервисов. Автор под псевдонимом Everglaid описал свой мод следующими словами: "Под влиянием Tomb Raider и Dragon Age вы будете лазать, нырять, решать головоломки и бегать по таймеру, а также управлять другими персонажами, убеждать, искать подсказки и определять судьбу других".

Задание разворачивается в подземелье, спрятанном в глубинах озера Хонрик. Сюда игрока посылает семейство Черный Вереск, ведь, по слухам, в этом месте спрятан уникальный алхимический ингредиент. Квест можно пройти разными путями и получить одну из концовок. В процессе пользователи познакомятся с новыми, тщательно прописанными персонажами, которые будут реагировать на реплики главного героя. Выживут они или нет, тоже зависит от решений игроков.

Что касается геймплея, то в Sirenroot: Deluge of Deceit большой акцент сделан на воду. При прохождении понадобится много плавать и управлять ее потоками с помощью механизмов. Есть и другие головоломки, а также карабканье по стенам.

Квест проходится за 2-5 часов в зависимости от стиля игры. Он включает полную озвучку от профессиональных актеров и саундтрек с 14 композициями от Young Scrolls. А все модели персонажей в проекте созданы вручную, что показывает серьезный подход Everglaid к разработке.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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