В течение двух недель после релиза все покупатели Surgeon Simulator 2 получат в подарок от разработчиков еще четыре игры, в том числе и симулятор хлеба.

В магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз Surgeon Simulator 2 Access All Areas – полного издания второй части симулятора хирурга. Изначально сиквел вышел в августе 2020-го в Epic Games Store.

В честь релиза в Steam разработчики из Bossa Studios устроили акцию, в течение двух недель все покупатели Surgeon Simulator 2 получат бесплатно четыре другие игры студии:

Surgeon Simulator;

Purrfect Date;

I am Bread;

Deep Dungeons of Doom.

Surgeon Simulator 2 — это прежде всего веселая сатира. В игре предстоит управлять хирургом и проводить серьезные операции, например, по пересадке сердца. Пользователю необходимо понимать, как орудовать скальпелем, и в каких случаях требуется пополнить запас крови пациента. Однако первые пять часов эти задачи отходят на второй план из-за своеобразного управления. Сначала кажется: "Подумаешь, на экране всего-то одна рука". Но правильно взять в нее предмет, расположить кисть и сделать аккуратный надрез скальпелем — это настоящее испытание. И от забавных ситуаций, которые возникают в процессе освоения геймплея, удается получить немало удовольствия. Когда пользователь подружится с управлением, ему предстоит погрузиться в мир хирургии.

Человеческая анатомия в Surgeon Simulator 2 передана схематически, но этого достаточно, чтобы реализовать увлекательные операции. К недочетам игры можно записать разве что простой сюжет. Однако эту проблему с лихвой компенсирует кооператив до четырех человек и общий хаос всего происходящего на экране. Если развлекаться в Surgeon Simulator 2 с друзьями, то на знакомую хирургию можно будет взглянуть под другим ракурсом.

Напомним, что в прошлом году в разгар пандемии студия Bossa устраивала бесплатную раздачу Surgeon Simulator 2 всем медикам, которые были зарегистрированы в официальной базе данных Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Автор: Сергей Коршунов