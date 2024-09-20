Критики называют игру одним из лучших инди-проектов года.

Новая игра Copycat о непростой судьбе кошки из приюта недавно вышла в Steam. Критики уже назвали игру одним из открытий года.

Релиз эмоциональной игры Copycat состоялся 19 сентября. Игра рассказывает о приключениях кошки, которая покинула приют и обрела новый дом. Однако её счастье оказалось недолгим: внезапно появившийся уличный кот выгоняет её, и теперь героине предстоит выживать в суровом мире.

Copycat предлагает игрокам погрузиться в трогательную историю о дружбе, предательстве и борьбе за выживание. Игра проверит вашу эмпатию и заставит задуматься о судьбах брошенных животных.

Игра также удостоилась внимания критиков. Издания отмечают подход разработчиков к нарративному повествованию и драматичному сюжету.

Сложное, трогательное повествование - Gameshub Не поленитесь пройти Copycat за один присест, и приготовьте перед этим платки - Comagazine История о любви, стойкости и неразрывных узах, которые помогают нам чувствовать себя как дома - Overage Gaming

При этом пользовательская оценка Steam достигла 91% положителньных рецензий. Игроки согласны с критиками, отмечая, что игра способна разбить сердце.

Copycat разработали инди-разработчики из компании Spoonful of Wonder, семейная пара Саманта Кэйбл и Константин Ляхов. Игра стала их дебютным проектом. Своей целью при разработке игры они называют взрыв воображения и взывание к ностальгии.

Напомним, что недавно мы рассказывали об ещё одном интересном инди-проекте в Steam, Thank Goodness You're Here! Это уже комедийная адвенчура о незадачливом торговом агенте, который пытается увеличить продажи продукта своего клиента.

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