Пользователи могут опробовать Marvel's Midnight Suns, которая вышла в декабре.

Издатели и разработчики нередко организовывают акции с возможностью бесплатно опробовать свои игры в Steam на выходных. Сейчас такое предложение распространяется сразу на три проекта.

Все желающие могут посетить сервис Valve и загрузить Marvel's Midnight Suns, Book of Demons и Age of Empires IV. Первую можно проходить до 19 февраля, а вторую и третью — до 20-го. Обычно в таких случаях прогресс переносится в полную версию в случае покупки. Однако разработчики не давали уточнений на этот счет.

Вместе с бесплатными выходными все упомянутые игры получили скидки. Marvel's Midnight Suns можно приобрести за 839 и 1499 гривен — стандартное издание и Legendary Edition соответственно. Стоимость Book of Demons снизилась до 59 гривен, а Age of Empires IV доступна за 419 гривен или 557, если хочется обзавестись версией Digital Deluxe.

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Marvel's Midnight Suns — это тактическая стратегия о противостоянии команды "Полуночных солнц" с матерью демонов Лилит. В игре реализованы бои с управлением разными известными супергероями, включая Росомаху, Блейда, Человека-паука и других. Между миссиями можно общаться и выстраивать отношения с персонажами.

Book of Demons — это hack and slash RPG в духе Diablo. Пользователи в проекте должны выбрать персонажа одного из классов и уничтожать монстров 70 видов в процедурно-генерируемых подземельях.

Age of Empires IV — стратегия в реальном времени с постройкой базы и управлением войсками. Пользователям предстоит пройти несколько кампаний за разные государства со своими особенностями.

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