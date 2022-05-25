Продажи игры уже превысили миллион копий.

В сервисе Steam регулярно появляются игры, которые становятся неожиданными хитами. Например, все прекрасно помнят, как в начале 2021 года в магазине выстрелила Valheim. Сейчас произошел похожий случай с вампирским экшеном с элементами выживания V Rising.

Сегодня разработчики из Stunlock Studios сообщили, что продажи их проекта превысили 1 миллион копий. На это игре понадобилась всего неделя с момента выхода. Пользователей не остановил даже релиз в раннем доступе.

Сейчас V Rising имеет 14 261 отзыв в Steam, 88 % из которых положительные. Игру называют "изометрическим Valheim" с элементами Diablo и Terraria, а также возможностью пить кровь. Многим людям понравился геймплей, и они ждут от разработчиков дальнейшего развития.

Подробнее о V Rising

В проекте пользователи перевоплощаются в вампиров, которые пробудились после длительного сна. Традиционной истории в игре нет.

К основным механикам V Rising относятся сражения с врагами, восстановление собственного замка, исследование готического открытого мира и добыча ценных ресурсов.

Персонаж игрока, будучи вампиром, нуждается в крови и не может выходить на улицу в дневное время.

Пользователи вольны объединяться в команды, чтобы организовывать нападения на деревни и добывать своим кровопийцам питание.

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