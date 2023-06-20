На мероприятии представлены даже крупные проекты.

В сервисе Steam стартовала новая витрина демоверсий. Мероприятие называется "Играм быть" и включает сотни будущих новинок, среди которых есть и крупные проекты.

Событие продлится до понедельника, 26 июня. Всю неделю пользователям будут доступны "пробники" разнообразных игр. А еще фестиваль сопровождается трансляциями от разработчиков, которые раскроют подробности и особенности своих проектов.

Какие игры стоит опробовать в рамках мероприятия

Lies of P — это Soulslike про Пиноккио, который попал в город Крат, охваченный безумием. Боевая система напоминает смесь Sekiro и Bloodborne, а сюжет будет зависеть от решений главного героя.

The Invincible — приключение по мотивам романа "Непобедимый" Станислава Лема. В роли астробиолога Ясны предстоит исследовать планету Регис III в поисках пропавших членов экипажа.

Wizard with a Gun — кооперативная песочница с элементами выживания и большой вариативностью в плане взаимодействия с миром.

Pacific Drive — симулятор выживания на машине в зоне отчуждения. Необходимо исследовать враждебный мир, улучшать и чинить свой автомобиль, чтобы добраться до финала.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — новая тактика от авторов Desperados III и Shadow Tactics. Уникальные герои со своими способностями, продуманные локации, больше взаимодействий с миром — все, что нужно фанатам.

Ghost Trick: Phantom Detective — обновленная версия культовой головоломки от автора серии Ace Attorney. В игре нужно с помощью множества зацепок распутать историю собственного убийства.

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