Оба проекта имеют положительные отзывы.

На этой неделе раздачи игр проходят не только в Epic Games Store. Пользователи Steam могут навсегда добавить в свою библиотеку сразу два проекта — Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War и Hue. Акции продлятся до 1 и 8 июня соответственно. Время окончания — 20:00 по Киеву.

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Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — это стратегия с ролевыми элементами от Proxy Studios и Slitherine. В игре демонстрируется конфликт между четырьмя фракциями за господство над ресурсами на планете Гладиус Прайм. Она была богатой на археологические находки, пока не пробудился древний отголосок прошлого.

Геймплей в проекте включает построение городов на глобальной карте. Разные здания дают преимущества избранной фракции. А бои проходят в пошаговом режиме с применением юнитов множества специализаций. В Steam Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War получила 7 463 отзыва, 80% из которых положительные.

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Hue — это двухмерная головоломка с элементами платформера от студии Fiddlesticks Games и издательства Curve Games. Сюжет в игре описан одной строчкой: главный герой ищет свою мать. В процессе он должен преодолеть череду разнообразных уровней.

Основная особенность Hue заключается в механике изменения цветовой гаммы на локациях. Благодаря этому можно менять окружение и освобождать себе путь. Проект имеет в Steam рейтинг 93% при 2 276 отзывах.

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