В Steam началась хэллоуинская распродажа со скидками до 80 % / фото Valve
В сервисе Steam стартовала ежегодная распродажа в честь Хэллоуина. Скидки в рамках акции достигают 80 %. Она продлится до 1 ноября 2021 года, так что стоит поспешить, если есть желание сэкономить на покупке игр.
Распродажа получила в Steam отдельную страницу с делением продукции на категории. Здесь же можно увидеть, в каких проектах проводятся тематические события в честь Хэллоуина. А благодаря системе рекомендаций каждый пользователь получит персональную подборку подешевевших товаров.
Лучшие предложения на распродаже:
- Ghostrunner — 254 гривны;
- Little Nightmares II — 267 гривен;
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривен;
- Aliens: Fireteam Elite — 479 гривен;
- Code Vein — 199 гривен;
- We Happy Few — 133 гривны;
- Darkest Dungeon — 32 гривны;
- theHunter: Call of the Wild — 75 гривен;
- Oxygen Not Included — 131 гривна;
- Death Stranding — 719 гривен;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;
- Don't Starve Together — 77 гривен;
- Phasmophobia — 186 гривен;
- Hades — 230 гривен;
- Mount & Blade II: Bannerlord — 764 гривны;
- Metro Exodus — 202 гривны;
- Cyberpunk 2077 — 602 гривны.
Напомним: это не последняя акция на площадке Valve в текущем году. В конце ноября в Steam начнется осенняя распродажа, а 22 декабря — еще более масштабная зимняя.