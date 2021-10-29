Акция продлится до 1 ноября.

В сервисе Steam стартовала ежегодная распродажа в честь Хэллоуина. Скидки в рамках акции достигают 80 %. Она продлится до 1 ноября 2021 года, так что стоит поспешить, если есть желание сэкономить на покупке игр.

Распродажа получила в Steam отдельную страницу с делением продукции на категории. Здесь же можно увидеть, в каких проектах проводятся тематические события в честь Хэллоуина. А благодаря системе рекомендаций каждый пользователь получит персональную подборку подешевевших товаров.

Лучшие предложения на распродаже:

Ghostrunner — 254 гривны;

Little Nightmares II — 267 гривен;

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривен;

Aliens: Fireteam Elite — 479 гривен;

Code Vein — 199 гривен;

We Happy Few — 133 гривны;

Darkest Dungeon — 32 гривны;

theHunter: Call of the Wild — 75 гривен;

Oxygen Not Included — 131 гривна;

Death Stranding — 719 гривен;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;

Don't Starve Together — 77 гривен;

Phasmophobia — 186 гривен;

Hades — 230 гривен;

Mount & Blade II: Bannerlord — 764 гривны;

Metro Exodus — 202 гривны;

Cyberpunk 2077 — 602 гривны.

Напомним: это не последняя акция на площадке Valve в текущем году. В конце ноября в Steam начнется осенняя распродажа, а 22 декабря — еще более масштабная зимняя.

Автор: Назар Степорук