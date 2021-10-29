В сервисе Steam стартовала ежегодная распродажа в честь Хэллоуина. Скидки в рамках акции достигают 80 %. Она продлится до 1 ноября 2021 года, так что стоит поспешить, если есть желание сэкономить на покупке игр.

Распродажа получила в Steam отдельную страницу с делением продукции на категории. Здесь же можно увидеть, в каких проектах проводятся тематические события в честь Хэллоуина. А благодаря системе рекомендаций каждый пользователь получит персональную подборку подешевевших товаров.

Лучшие предложения на распродаже:

  • Ghostrunner — 254 гривны;
  • Little Nightmares II — 267 гривен;
  • Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 211 гривен;
  • Aliens: Fireteam Elite — 479 гривен;
  • Code Vein — 199 гривен;
  • We Happy Few — 133 гривны;
  • Darkest Dungeon — 32 гривны;
  • theHunter: Call of the Wild — 75 гривен;
  • Oxygen Not Included — 131 гривна;
  • Death Stranding — 719 гривен;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;
  • Don't Starve Together — 77 гривен;
  • Phasmophobia — 186 гривен;
  • Hades — 230 гривен;
  • Mount & Blade II: Bannerlord — 764 гривны;
  • Metro Exodus — 202 гривны;
  • Cyberpunk 2077 — 602 гривны.

Напомним: это не последняя акция на площадке Valve в текущем году. В конце ноября в Steam начнется осенняя распродажа, а 22 декабря — еще более масштабная зимняя.

Автор: Назар Степорук