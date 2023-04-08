Акция продлится в течение двух недель.

В Steam почти каждые выходные становятся временно бесплатными разные игры. Например, в прошлом месяце такая акция проходила в Total War: Warhammer III и Frostpunk. А сейчас все желающие могут опробовать The Elder Scrolls Online. Это же предложение действует на PlayStation и Xbox.

Разработчики из ZeniMax Online Studios устроили акцию в честь десятилетия своей MMORPG. Она продлится до понедельника, 17 апреля, точное время окончания не указано. У пользователей есть еще 12 дней, чтобы опробовать The Elder Scrolls Online.

В официальном сообщении об акции разработчики не указали, доступны ли бесплатно расширения игры. Упоминается только возможность вернуться в Морровинд, которая появилась в аддоне The Elder Scrolls Online: Morrowind. А вот о других дополнениях ZeniMax Online Studios умолчала. Так что пользователей ждет базовая версия с одним расширением.

Видео дня

Весь накопленный прогресс во время акции сохранится. Более того, если игроки ранее бесплатно развлекались в The Elder Scrolls Online во время аналогичных мероприятий, то смогут продолжить с прежнего места. Созданные персонажи остались нетронутыми.

Разработчики также организовали распродажи со скидками до 70% на TESO и расширения. Например, в Steam The Elder Scrolls Online Standard Edition, куда как раз входит базовая игра и расширение Morrowind, можно приобрести за 179 гривен. Цены отличаются в зависимости от платформы и издания.

The Elder Scrolls Online — основные детали

Это MMORPG в знаменитой вселенной "Древних свитков". В проекте демонстрируется Тамриэль второй эпохи.

Игра, в отличие от других представителей жанра, делает ставку на сюжет. Каждое расширение в TESO включает проработанною историю с множеством квестов.

Среди остальных активностей присутствует прокачка, поиск экипировки, совместные сражения и бои против других реальных пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: